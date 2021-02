Την οργή της κυβέρνησης της Ινδίας προκάλεσε μία ανάρτηση της Ριάνα στο Twitter, με την οποία πήρε θέση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην χώρα, την ίδια ώρα που οδοφράγματα στήνονται στο Νέο Δελχί.

Αυτή την εβδομάδα, οι αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες που βρίσκονται στα σύνορα της πρωτεύουσας της χώρας από τον Νοέμβριο. Η αστυνομία ξεκίνησε να οχυρώνει την πρωτεύουσα με την ανέγερση φραγμάτων, το σκάψιμο χαρακωμάτων και την κατασκευή συρματοπλεγμάτων σε κομβικά σημεία, ενώ παράλληλα τοποθέτησε καρφιά στους δρόμους. Ένοπλες δυνάμεις έχουν παραταχθεί στα σημεία αυτά, η τροφοδοσία των αγροτών διακόπηκε όπως επίσης και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι αγρότες ανέφεραν πως χτυπήθηκαν σκληρά από τη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Με την κάποτε πολυσύχναστη λεωφόρο Μίρατ - Νέο Δελχί να θυμίζει πλέον απόρθητο φρούριο, οι αγρότες αναφέρουν πως η καταστολή αποτελεί μία ένδειξη ότι η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει ως «εγκληματίες». Οι αγρότες απαιτούν την κατάργηση τριών νέων νόμων για τους οποίους λένε πως υπερψηφίστηκαν χωρίς διαβούλευση και η εφαρμογή τους τούς αφήνει στο έλεος των μεγάλων επιχειρήσεων. Παράλληλα υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές, που θα επιτρέψουν στους μεγάλους λιανοπωλητές να αγοράσουν απευθείας από τους καλλιεργητές, θα επιφέρουν το τέλος των μακροχρόνιων εγγυημένων τιμών για τις καλλιέργειες τους.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Μόντι, που έχει υποχωρήσει σε κάποια επί μέρους σημεία αλλά απέκλεισε την ανάκληση των νόμων, ανέφερε πως οι μεταρρυθμίσεις θα ωφελήσουν τους αγρότες και θα προσελκύσουν επενδύσεις σε έναν τομέα που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 15% της ινδικής οικονομίας.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

«Γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό;»

Σχολιάζοντας μία είδηση για τα μέτρα καταστολής κατά των διαδηλωτών η Ριάνα, που ακολουθείται από πάνω από 101 εκατ. χρήστες στο Twitter έγραψε: «Γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό;», για να τοποθετηθεί, μετά από λίγο, επίσης με ανάρτησή της, η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Η Σουηδή ακτιβίστρια, με 4,6 εκατ. ακολούθους, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους αγρότες.

We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.

