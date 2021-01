Στο σπίτι του επιστρέφει ο διάσημος ράπερ και μουσικός παραγωγός, Dr. Dre, ο οποίος νοσηλευόταν εδώ και δέκα ημέρες στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Ο 55χρονος Dr. Dre έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και γύρισε ξανά στο σπίτι του, αναφέρει το BBC. Την θετική πορεία της κατάστασης της υγείας του Dr. Dre έκανε γνωστή ο ράπερ και ηθοποιός Ice-T.

«Ενημέρωση: Μόλις μίλησα μέσω FaceTime με τον Dr. Dre. Μόλις επέστρεψε σπίτι. Ασφαλής και σε καλή κατάσταση», έγραψε στο Twitter, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Law & Order: SVU».

Update: Just FaceTimed with @drdre He just made it home. Safe and looking good. 🙏👊🏽