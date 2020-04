Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δώρισε στη Unicef 100.000 δολάρια, μετέχοντας σε εκστρατεία για την ενίσχυση των παιδιών εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το ποσό αυτό είναι το χρηματικό έπαθλο που συνόδευε βραβείο που έλαβε η Σουηδέζα ακτιβίστρια από τη δανέζικη ΜΚΟ Human Act. Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει άλλα 100.000 δολάρια στην εκστρατεία της Unicef.

«Όπως η κλιματική κρίση, έτσι και η πανδημία του κορωνοϊού είναι μια κρίση για τα δικαιώματα των παιδιών», δήλωσε η Τούνμπεργκ. «Θα επηρεάσει όλα τα παιδιά, τώρα και μακροπρόθεσμα, αλλά οι ευάλωτες ομάδες θα πληγούν περισσότερο», συμπλήρωσε και κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει το ζωτικής σημασίας έργο της Unicef για να σωθούν ζωές παιδιών, να προστατευθεί η υγεία τους και να συνεχιστεί η εκπαίδευσή τους.

Very honoured to receive Human Act Award. The prize money - USD 100’000 - will be donated to @unicef . Human Act will match this donation with an additional USD 100,000. Today we’re launching a funding campaign to support UNICEF in the corona crisis. https://t.co/UuvPxsq9O6 pic.twitter.com/SsztkZIfbC

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από αυτή την εκστρατεία θα διατεθούν για να παρασχεθούν σαπούνια, μάσκες, γάντια και άλλες υγειονομικές προμήθειες στα παιδιά, ανακοίνωσε η UNICEF. Πρόσφατα ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η οικονομική ύφεση που θα προκαλέσει η πανδημία μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών το 2020.

Περίπου 66 εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να βρεθούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας φέτος εξαιτίας του κορωνοϊού, επιπλέον των 386 εκατομμυρίων που ήταν σε απελπιστική κατάσταση το 2019, επεσήμανε ο ΟΗΕ.

Το μήνυμα στους μαθητές της Ν. Υόρκης

Πέρα από τη συνεισφορά στην εκστρατεία της UNICEF, η Γκρέτα Τούνμπεργκ έστειλε αυτή την εβδομάδα και ένα μήνυμα στα παιδιά της Νέας Υόρκης.

«Παρακολουθώ με τρόμο αυτό που συμβαίνει στη Νέα Υόρκη. Είναι πραγματική τραγωδία ο τρόπος που έχει πλήξει τη Ν. Υόρκη η κρίση του κορωνοϊού. Σας στέλνω την υποστήριξή μου και ελπίζω να είστε ενωμένοι σε αυτό», είπε η 17χρονη Σουηδέζα.

Watch our friend @GretaThunberg's special message to encourage @NYCSchools students to keep learning and keep standing up for what they believe in—because no one is too small to make a difference. We're all in this together. pic.twitter.com/5Hb5vU1FaL