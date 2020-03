Με ένα μήνυμα γεμάτο έμπνευση και συμβολισμό κατά του body shaming ξεκίνησε στο Μαϊάμι την εναρκτήρια συναυλία της περιοδείας της η ποπ σταρ Billie Eilish.

Η 18χρονη που στο παρελθόν έχει παραδεχτεί πως φορά φαρδιά ρούχα για να αποφεύγει τα σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου, απάντησε στις επικρίσεις για την επιλογή της με ένα βίντεο που προβλήθηκε σε διάλειμμα.

«Αν φοράω άνετα ρούχα, δεν είμαι γυναίκα. Αν βάλω λιγότερα, είμαι τσούλα. Παρότι δεν έχεις δει ποτέ το σώμα μου, εξακολουθείς να με κρίνεις γι'αυτό. Γιατί;» διερωτάται η 18χρονη στο διάρκειας δύο λεπτών βίντεο.

