Ενώ ο παραιτηθείς πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ήδη στον Καναδά, έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του με την Μέγκαν Μαρκλ, viral έχει γίνει η απάντηση που έδωσε η σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου, Καμίλα, όταν την ρώτησαν για το ζευγάρι.

«Θα σας λείψουν ο Χάρι και η Μέγκαν», ρώτησαν δημοσιογράφοι τη Δούκισσα της Κορνουάλης, με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς να διστάζει για μια στιγμή να απαντήσει και να στρέφεται προς τον φακό χαμογελώντας βιαστικά και αδιόρατα: «Χμμμ. Φυσικά». Το χαρακτηριστικό ύφος και η λακωνική απάντηση είχε σαν αποτέλεσμα το απόσπασμα να γίνει viral σε Facebook και Twitter, συγκεντρώνοντας ποικίλα σχόλια.

Watch Camilla’s face closely as she answers the question: “Will you miss Harry & Meghan?”

The Duchess of Cornwall smiles, pauses, then says “Hmmm. Course!” 😳😳pic.twitter.com/CbPbb92bAL