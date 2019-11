Ο Μάθιου Πέρι δημοσίευσε μια αστεία φωτογραφία στο Twitter που αποκαλύπτει μια αναπάντεχη σύμπτωση ανάμεσα στον χαρακτήρα του στα Φιλαράκια, Τσάντλερ Μπινγκ, και τον Χοακίν Φίνιξ στο Τζόκερ.

Παρόλο που οι δυο ήρωες δεν έχουν την παραμικρή σχέση μεταξύ τους, ένας χρήστης στα social media παρατήρησε μια μικρή ομοιότητα ανάμεσα στον Τσάντλερ και τον Τζόκερ, σημειώνοντας πως οι δυο τους κάνουν μια πολύ χαρακτηριστική φιγούρα.

Η εικόνα που πόσταρε ο Μάθιου Πέρι δείχνει μια φωτογραφία του Τσάντλερ να χορεύει με τα χέρια του στον αέρα, πόζα η οποία δείχνει σχεδόν πανομοιότυπη με μια άλλη φωτογραφία του Τζόκερ να στέκεται επίσης με τα χέρια στον αέρα. «Κινηματογραφικοί παραλληλισμοί», γράφει η λεζάντα της φωτογραφίας.

«Παρακαλώ», ήταν το σχόλιο του Μάθιου Πέρι/Τσάντλερ Μπινγκ, που αναδημοσίευσε την φωτογραφία στον λογαριασμό του. «Συγγνώμη που δεν ξέρω ποιος έφτιαξε την εικόνα, αλλά μπράβο», πρόσθεσε ο 50χρονος ηθοποιός.

Sorry I don’t know who made the image, but bravo.