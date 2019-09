Ο 47χρονος τραγουδιστής Ρίκι Μάρτιν ανακοίνωσε πως σύντομα θα μεγαλώσει η οικογένειά του, καθώς μαζί με τον σύζυγό του Jwan Yosef περιμένουν το τέταρτο παιδί τους.

Το παιδί του ζευγαριού θα γεννηθεί σύντομα μέσω παρένθετης μητέρας, όπως έγινε γνωστό. Τα νέα ήρθαν από τον ίδιο τον Μάρτιν, ο οποίος τιμήθηκε σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον. Ο τραγουδιστής έκανε την ανακοίνωση ενώ ήταν μαζί του και δύο από τα τρία παιδιά τους, οι δίδυμοι γιοι του Valentino και Matteo, 11 ετών.

«Η οικογένειά μου είναι εδώ», είπε ο τραγουδιστής. «Jwan, δεν σε βλέπω αλλά σ 'αγαπώ, τα όμορφα δίδυμα, ο Valentino και ο Matteo, είναι και αυτά εδώ. Η Lucia, το κοριτσάκι μου που δεν είναι εδώ μαζί μας, έμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά. Αλλά, εσείς είστε η δύναμή μου και το φως της ζωής μου», είπε ο Ρίκι Μάρτιν.

«Και παρεμπιπτόντως, πρέπει να ανακοινώσω ότι εγκυμονούμε, περιμένουμε παιδί», είπε γελώντας και το κοινό ξέσπασε σε χειροκρότημα. Αυτό θα είναι το τέταρτο παιδί της οικογένειας μετά την μικρή Lucia που γεννήθηκε τα περασμένα Χριστούγεννα. Ο τραγουδιστής δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το φύλο του παιδιού ή το πότε ακριβώς θα γεννηθεί.

Στην εκδήλωση της Human Right Watch. ο Μάρτιν τιμήθηκε με ειδικό βραβείο για τις μάχες που έχει δώσει για τα δικαιώματα της LGBT κοινότητας.

