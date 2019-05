Επίθεση ενώ βρισκόταν σε ταξίδι στη Νότια Αφρική δέχθηκε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Ο διάσημος ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια συμμετείχε στην αθλητική διοργάνωση Arnold Classic Africa όταν κάποιος τον κλώτσησε ξαφνικά από πίσω. Σύμφωνα με την Sandton Chronicle, ο Σβαρτσενέγκερ βρισκόταν στο Sandton Convention Centre του Γιοχάνεσμπουργκ όταν συνέβη το περιστατικό.

Ο 71χρονος ηθοποιός πόζαρε για φωτογραφίες με θαυμαστές του όταν ξαφνικά ένας άντρας πήδηξε και τον του έδωσε κλωτσιά στην πλάτη. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει τον άντρα να απομακρύνεται άμεσα από τους σωματοφύλακες του Σβαρτσενέγκερ και τον ίδιο να αποχωρεί λίγο αργότερα.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε την ίδια ημέρα ένα βίντεο στο Twitter, στο οποίο φαίνεται να χαιρετάει θαυμαστές του στο Sandton, χωρίς να κάνει κάποια αναφορά στο συμβάν.

Make sure to tune into my @Snapchat to see all 90 sports we have here at the @ArnoldSports Africa! Fitness is for everyone. pic.twitter.com/bNjSTQS9Aj