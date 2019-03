Μετά από σχεδόν 24 ώρες η αστυνομία επιβεβαίωσε πως ο Μάικ Θαλασσίτης αυτοκτόνησε. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως τον βρήκαν απαγχονισμένο και έδωσαν τέλος σε κάποιες ανυπόστατες φήμες που αρχικά μιλούσαν για εγκληματική ενέργεια.

Ο κυπριακής καταγωγής Μάικ Θαλασσίτης, φαίνεται πως σε ηλικία μόλις 26 ετών, αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του και απαγχονίστηκε σε πάρκο στο Έντμοντον, στο Βόρειο Λονδίνο.

Ο Μάικ Θαλασσίτης βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία. Αρχικά δεν έγινε τίποτα παραπάνω γνωστό και σήμερα έγιναν επίσημες ανακοινώσεις οι οποίες προσθέτουν πως ο θάνατός του δεν κρίθηκε ύποπτος για εγκληματική ενέργεια.

O Μάικ Θαλασσίτης, εξαιρετικά δημοφιλής στη Βρετανία είχε αγωνιστεί στη League One του αγγλικού πρωταθλήματος και έγινε ακόμη πιο γνωστός από τη συμμετοχή του σε παιχνίδια ριάλιτι.

Είχε συμμετάσχει στην τρίτη σεζόν του ριάλιτι Love Island, το καλοκαίρι του 2017 και στη συνέχεια στο Celebs Go Dating.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Θαλασσίτης είχε χάσει και τον καλύτερό του φίλο, τον Ντάνι Κατς, που έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ωστόσο το τελευταίο διάστημα είχε βυθιστεί στο πένθος μετά το θάνατο της γιαγιάς του και οι φίλοι του αναφέρουν πως είχε γίνει απόμακρος και πως έδειχνε πρoβληματισμένος.

Ο μικρός Μάικ στην αγκαλιά του πατέρα του Ανδρέα Θαλασσίτη ο οποίος είναι Κύπριο και σήμερα είναι 62 ετών

Τα βρετανικά μμε αναφέρουν επίσης πως αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και είχε μεγάλα χρέη.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο Θαλασσίτης περνούσε επίσης μια μοναχική και δύσκολη περίοδο, μετά τον χωρισμό του από την Μέγκαν ΜακΚένα, σταρ της σειράς The Only Way Is Essex.

Πρώην συμπαίκτες του, τόσο στις ποδοσφαιρικές ομάδες που αγωνίστηκε όσο και στα ριάλιτι που συμμετείχε, έσπευσαν μέσα από τα social media να εκφράσουν τη λύπη τους για τον χαμό του Θαλασσίτη, ενώ πολλοί είναι και οι θαυμαστές του 26χρονου που συλλυπήθηκαν την οικογένεια του νεαρού τηλεστάρ.

Πολλοί παιδικοί φίλοι του Θαλασσίτη πήγαν σήμερα στο πάρκο όπου ο 26χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με λουλούδια για να τιμήσουν τη μνήμη του. Κάποιοι μίλησαν στην Mirror και είπαν πως ήταν συντετριμμένοι από την απώλειά του γιατί δεν γνώριζαν πως αντιμετώπιζε δυσκολίες. Στο πάρκο όπου αυτοκτόνησε έπαιζαν μαζί όταν ήταν παιδιά.