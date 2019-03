Ο Μάικ Θαλασσίτης, Κύπριος πρώην ποδοσφαιριστής και παίκτης ριάλιτι βρέθηκε νεκρός, σήμερα, σε δάσος κοντά στο σπίτι του στο Έσσεξ της Βρετανίας.

Η είδηση βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, προκαλώντας σοκ στους αναρίθμητους θαυμαστές του.

Ο Μάικ Θαλασσίτης είχε αγωνιστεί στην League 2 του αγγλικού πρωταθλήματος και όταν τελείωσε η ποδοσφαιρική του καριέρα, γνώρισε μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία συμμετέχοντας στην τρίτη σεζόν του ριάλιτι Love Island, το καλοκαίρι του 2017.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες άφησε την τελευταία του πνοή ο 26χρονος Θαλασσίτης, δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, και το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι βρέθηκε σε δάσος κοντά στο σπίτι του.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Θαλασσίτης είχε χάσει και τον καλύτερό του φίλο, τον Ντάνι Κατς, που έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο Θαλασσίτης περνούσε περνούσε μία δύσκολη περίοδο, μετά τον επεισοδιακό χωρισμό του από την Μέγκαν ΜακΚένα, σταρ του The Only Way Is Essex.

