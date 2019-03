Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον Τιμ Κουκ ως «Τιμ Apple» στην διάρκεια της συνάντησής τους την Τετάρτη και η επική γκάφα εκτός από ανελέητο τρολάρισμα, προκάλεσε επίσης μια αναπάντεχη αντίδραση από τον Κουκ.

Ο Τραμπ μπέρδεψε το επίθετο του ιδρυτή της Apple ενώ τον παρουσίαζε σε μια συνάντηση και μάλιστα δεν φάνηκε να έχει καταλάβει το λάθος του για να το διορθώσει. «Το εκτιμούμε πάρα πολύ, Τιμ Apple», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple στη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο Λευκό Οίκο με θέμα την τεχνολογική εκπαίδευση και τις θέσεις εργασίας.

Κάποιοι βέβαια εικάζουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος ενδεχομένως αναφερόταν στον Τιμ Κουκ και την εταιρία ξεχωριστά, απλώς λέγοντάς τα μαζί ακούστηκαν σαν «Tιμ Apple» αλλά το ίντερνετ είχε άλλη γνώμη, με αποτέλεσμα να έχει επιδοθεί έκτοτε σε ένα ανελέητο τρολάρισμα.

Some other industry giants besides #TimApple for @realDonaldTrump pic.twitter.com/RtLHBnmQwp

Tim Apple, Satya Microsoft and Jeff AmazonWashingtonPost when they received their new names. pic.twitter.com/ReCYwCuNZ7