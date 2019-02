Την Cardi B υπερασπίστηκε η Lady Gaga απέναντι στις επιθέσεις που δέχθηκε η πρώτη μετά την απονομή του βραβείου Γκράμι για το «Καλύτερο Rap Άλμπουμ».

H Cardi B έγινε η πρώτη γυναίκα που κατακτά αυτό το βραβείο.

«Είναι πολύ δύσκολο να είσαι γυναίκα σε αυτή τη βιομηχανία», έγραψε η Lady Gaga στο Twiter παίρνοντας θέση.

Η Lady Gaga υποστήριζε πως οι γυναίκες στον χώρο πρέπει να υπερκεράσουν «ασεβείς προκλήσεις» μόνο για να καταφέρουν κάνουν τέχνη.

«Σε αγαπάω Cardi. Αξίζουν τα βραβεία σου. Ας γιορτάζουμε τη μάχη της. Ας την ανυψώσουμε και ας την τιμήσουμε. Είναι γενναία.»

It is so hard to be a woman in this industry. What it takes, how hard we work through the disrespectful challenges, just to make art. I love you Cardi. You deserve your awards. Let’s celebrate her fight. Lift her up & honor her. She is brave. pic.twitter.com/lunY27vn3E