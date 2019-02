Σε νοσοκομείο νοσηλεύεται o πασίγνωστος τραγουδιστής της Heavy Metal, Όζι Όσμπορν, που νόσησε από το ιό της γρίπης.

Η σύζυγός του, Σάρον Όσμπορν έγραψε στο Twitter για την πορεία της υγείας του δημοφιλούς καλλιτέχνη: «Όπως πιθανόν γνωρίζετε, ο Όζι βρίσκεται στο νοσοκομείο εξαιτίας των επιπλοκών από την γρίπη. Οι γιατροί πιστεύουν πως εκεί θα αναρρώσει γρηγορότερα. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας».

