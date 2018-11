Πολλοί κινηματογραφικοί ρόλοι έχουν ταυτιστεί απόλυτα με τους καλλιτέχνες που τους υποδύθηκαν σε βαθμό που δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε κάποιον άλλον στη θέση τους.

Ωστόσο δεν ήταν λίγες οι φορές που σε διάσημες ταινίες του Χόλιγουντ, που έχουν γίνει σήμα- κατατεθέν για τους ηθοποιούς πρωταγωνιστές τους, ο ρόλος αρχικά δεν προοριζόταν για εκείνους αλλά κάποιους μουσικούς, όπως έγινε πρόσφατα στην ταινία «A Star Is Born» με τους Lady Gaga και Bradley Cooper.

Ο γνωστός ηθοποιός, που έχει σκηνοθετήσει επίσης το remake της κλασικής ταινίας, αποκάλυψε πρόσφατα πως αρχικά δεν ήθελε να παίξει ο ίδιος τον ρόλο του Jackson Maine αλλά σκεφτόταν να τον δώσει στον τραγουδιστή των White Stripes, Jack White.

Αυτές είναι μερικές ακόμη ταινίες που η αρχική επιλογή των πρωταγωνιστών δεν ήταν κάποιος ηθοποιός αλλά κάποιος διάσημος μουσικός:

Ο Billy Idol για το «Terminator 2: Judgement Day»

Στο σίκουελ του πρώτου «The Terminator» με πρωταγωνιστή τον Arnold Schwarzenegger, που κυκλοφόρησε το 1984, για να υποδυθεί τον κακό T-1000 επιλέχθηκε ο Robert Patrick, ρόλος που προοριζόταν αρχικά για τον Billy Idol αλλά λόγω ενός ατυχήματος με μοτοσικλέτα αποκλείστηκε από το κάστινγκ.

Η Madonna στο «Casino»

Η Sharon Stone δίνει μια καταπληκτική ερμηνεία ως Ginger McKenna στην ταινία, που την χάρισε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Ωστόσο χρειάστηκε να προσπαθήσει πολύ μέχρι να πείσει τον Martin Scorsese να της δώσει το ρόλο καθώς ο ίδιος αρχικά σκεφτόταν μεταξύ άλλων την Madonna, που είχε ήδη παίξει στα «Dangerous Game», «A League of Their Own» και «Dick Tracey». Πέρυσι είχε πουληθεί σε δημοπρασία μια επιστολή από τη δεκαετία του 1990 στην οποία η διάσημη τραγουδίστρια παραπονιόταν πως η Sharon Stone «είχε την κινηματογραφική καριέρα που ποτέ δεν θα έχω», περιγράφοντάς την ως «φρικτή μετριότητα».

Η Björk στο «Tank Girl»

Πολύ πριν γίνει γνωστή ως Sugarcube, η Björk είχε πρωταγωνιστήσει στην ανεξάρτητη ταινία «The Juniper Tree». Και μετά το άλμπουμ της «Debut», το Χόλιγουντ της προσέφερε έναν ρόλο στο «Tank Girl», το οποίο ευγενικά αρνήθηκε, ανησυχώντας πως θα την αποσπούσε από την μουσική. Τελικά τον ρόλο της Jet Girl έπαιξε η Naomi Watts, αλλά η Björk έγραψε ένα τραγούδια για το soundtrack της ταινίας.

Η Christina Aguilera στο «Knocked Up»

Το φαινομενικά αταίριαστο ζευγάρι των Katherine Heigl και Seth Rogen θα ήταν πολύ διαφορετικό, καθώς αρχικά η παραγωγή πρόσφερε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην Christina Aguilera, η οποία και τον απέρριψε επειδή ήθελε να εστιάσει στην μουσική καριέρα της.

Η Willow Smith στο «Annie»

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος για το remake του κλασικού μιούζικαλ γράφτηκε με σκοπό να τον υποδυθεί η κόρη του Will Smith, Willow, που είχε ήδη γίνει γνωστή μέσα από το τραγούδι «Whip My Hair». Επειδή όμως η ίδια ένιωσε καταβεβλημένη από την ξαφνική φήμη, αποφάσισε να αποσυρθεί για λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας και απέρριψε τον ρόλο. «Της έλεγα πως θα είναι στη Νέα Υόρκη παρέα με όλους τους φίλους της και θα είναι εκεί κι η Beyoncé. Πως θα τραγουδάει και θα χορεύει κι εκείνη τότε μου απάντησε, "Μπαμπά, έχω μια καλύτερη ιδέα: Τι θα έλεγες να είμαι απλώς 12 ετών;», έχει πει ο Will Smith σχετικά με την απόρριψη εκ μέρους της κόρης του. Τον ρόλο τελικά έπαιξε η Quvenzhané Wallis.

Ο David Bowie στο «A View to a Kill»

Ο David Bowie έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες, ανάμεσά τους τα «A Man Who Fell to Earth», «Labyrinth», «Mr Lawrence» και «Zoolander», αλλά ένας ρόλος που ποτέ δεν συμπάθησε οπότε και αρνήθηκε ήταν εκείνος του κακού Max Zorin στο «A View To A Kill» απέναντι στον Roger Moore. Στην αρχή είχε ανακοινωθεί στο καστ της ταινίας, αλλά τελικά αποχώρησε. «Δεν ήθελα να περάσω πέντε μήνες βλέποντας τον ντουμπλέρ μου στην ταινία να πέφτει από βράχους», είχε εξηγήσει σχετικά. Τελικά ο ρόλος πήγε στον Christopher Walken.

Η Beyoncé στο «Beauty and the Beast»

Η διάσημη τραγουδίστρια, που μεταξύ άλλων έχει παίξει στην ταινία «Austin Powers In Goldmember» ως Foxxy Cleopatra, φαίνεται πως επιλέγει πολύ προσεκτικά τις κινηματογραφικές εμφανίσεις της. Ο Bill Condon, που την σκηνοθέτησε στο «Dreamgirls», της πρόσφερε έναν ρόλο στην ταινία «Beauty and the Beast», αλλά εκείνη αρνήθηκε επειδή, σύμφωνα με φήμες, δεν ήταν αρκετά μεγάλος.

Ο Prince στο «The Fifth Element»





Ο Luc Besson έγραψε τον ρόλο του Ruby Rhod ειδικά για τον τραγουδιστή, αλλά το τότε πρόγραμμα της περιοδείας του δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει, οπότε τον ρόλο υποδύθηκε τελικά ο Chris Tucker.

Ο Mick Jagger στο «Fitzcarraldo»

Επρόκειτο να υποδυθεί τον Wilbur αλλά καθυστερήσεις και προσωπικές υποχρεώσεις του Mick Jagger ανάγκασαν τον Werner Herzog να αφαιρέσει εντελώς τον συγκεκριμένο χαρακτήρα από το σενάριο.

Ο Marilyn Manson στο «Charlie and the Chocolate Factory»

Φέρεται να ήταν η επικρατέστερη επιλογή για τον ρόλο του Willy Wonka στην ταινία «Charlie and The Chocolate Factory», αλλά ο Tim Burton επέλεξε τελικά τον Johnny Depp.

Η Britney Spears στο «The Notebook»

Μια από τις ρομαντικότερες ταινίες όλων των εποχών ίσως είχε εντελώς διαφορετική εξέλιξη αν τον ρόλο της Rachel McAdams στο πλευρό του Ryan Gosling είχε υποδυθεί η Britney Spears. Όπως έχει αποκαλύψει στον παρελθόν ο διάσημος ηθοποιός, μέχρι να καταλήξουν στην Rachel McAdams, πέρασαν από κάστινγκ πάρα πολλές, ανάμεσά τους και η γνωστή τραγουδίστρια, με την οποία είχε συνεργαστεί ξανά στο Mickey Mouse club όταν ήταν και οι δυο τους 12 ετών.

Με πληροφορίες από BBC