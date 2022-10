Scooby-Doo: Η Velma είναι και επίσημα πλέον ομοφυλόφιλη στη νέα ταινία

Η Velma είναι και επίσημα λεσβία στη νέα ταινία Scooby-Doo.

Στιγμιότυπα από την καινούρια ταινία «Trick or Treat Scooby-Doo!», δείχνουν την πρωταγωνίστρια της ομάδας Mystery Inc. να μένει άφωνη όταν συναντά την σχεδιάστρια κοστουμιών Coco Diablo.

Η σκηνή έχει γίνει viral στο Twitter, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες των φανς, που αιωρούνταν εδώ και δεκαετίες.

Καθώς η Coco τινάζει τα μακριά άσπρα μαλλιά της, η Velma παρακολουθεί τη σκηνή και σημειώνει νοερά : «Απίστευτα γυαλιά!, Καταπληκτικό ζιβάγκο!, Προφανώς υπέροχη!, Λατρεύει τα ζώα!».

Η αλήθεια είναι ότι αρκετό καιρό, ήταν κοινό μυστικό μεταξύ φανς και δημιουργών του «Scooby-Doo» ότι η Velma είναι ομοφυλόφιλη.

Ήδη οι James Gunn και Tony Cervone είχαν επιβεβαιώσει τη σεξουαλικότητα του χαρακτήρα, αλλά δεν είχαν καταφέρει ποτέ να το επισημοποιήσουν στην οθόνη.

Το 2020, ο Gunn έγραψε στο Twitter ότι «προσπάθησε» να κάνει τη Velma λεσβία στις live action ταινίες. «Το 2001 η Velma ήταν ρητά γκέι στο αρχικό μου σενάριο», έγραψε.

«Αλλά το στούντιο συνέχισε να το αφήνει διφορούμενο ώσπου τελικά την παρουσίασε να έχει σχέση με ένα αγόρι».

Κατά τη διάρκεια του Μήνα Υπερηφάνειας 2020, ο Cervone έγραψε στο Instagram, ότι «Το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά η Velma στο «Mystery Incorporated» δεν είναι bi. Είναι γκέι. Πάντα σχεδιάζαμε ώστε η Velma να συμπεριφέρεται με λίγη ασάφεια και εκτός χαρακτήρα όταν έβγαινε με τον Shaggy, επειδή αυτή η σχέση ήταν λάθος για εκείνη».

