«Οι δήμοι να φυτέψουν οπωροφόρα για να τρώνε οι άστεγοι»: Αντιδράσεις για το tweet του Στέφανου Τσιτσιπά

Αντικείμενο (αρνητικού) σχολιασμού έχει γίνει νέα ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά.

O τενίστας πρότεινε σε δήμους και πόλεις να φυτεύουν οπωροφόρα δέντρα ώστε να τρέφονται οι άστεγοι.

«Οι πόλεις και οι δήμοι θα πρέπει να φυτεύουν οπωροφόρα δέντρα σε δημόσιους χώρους για να βοηθήσουν στη σίτιση των αστέγων στους δρόμους» έγραψε, χαρακτηριστικά, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Cities and municipalities should plant fruit trees in public to help feed the homeless on the streets.

Αντιδράσεις

Οι χρήστες των social media είχαν πολλά να πουν για την πρόταση του τενίστα, ορισμένοι, μάλιστα, έκαναν και αντιπροτάσεις.

«Στέφανε, και αν τα νεράντζια τους είναι πικρά, ας τα κάνουν γλυκό του κουταλιού ρε αδερφέ. Λύσεις υπάρχουν» επεσήμανε ένας.

«Γιατί όχι σιτάρι και καλαμπόκι στην πλατεία Συντάγματος. Ίσως ιχθυοκαλλιέργειες τσιπούρας στα σιντριβάνια» έγραψε άλλος.

Πλην των αστείων, βέβαια, υπήρχαν και όσοι υπέδειξαν στον Έλληνα πρωταθλητή πως η λύση του δεν είναι ενδεδειγμένη και ίσως θα έπρεπε να επικοινωνήσει με τις Αρχές ή να κάνει ο ίδιος κάποια δωρεά για τη βοήθεια των αστέγων.

«Ή τι θα έλεγες να χτιστούν περισσότερα προσιτά σπίτια και να δημιουργηθούν αξιόλογες θέσεις εργασίας και να αναδιανεμηθεί ο πλούτος εκείνων που έχουν περισσότερα σπίτια και χρήματα» ανέφερε, χαρακτηριστικά, άλλος χρήστης.

Or how about just build more affordable homes and create worthwhile jobs and redistribute wealth from those who have more homes and money they can actually make use of. Nice idea for a pretty road but not radical enough to solve the world's housing problem.