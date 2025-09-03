O Θωμάς Ζάμπρας έρχεται στη LiFO — αυτή τη φορά σε vidcast!





Ο ΘΩΜΑΣ ΖΑΜΠΡΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ LiFO με το «Άλλο ένα podcast 3.0». Μόνο που αυτή τη φορά δε θα τον ακούς μόνο, αλλά θα τον βλέπεις κιόλας.

Το αγαπημένο podcast γίνεται vidcast, με νέα επεισόδια, ανανεωμένη μορφή και ατόφιο stand-up πνεύμα, φέρνοντας ακόμη περισσότερο χιούμορ, παρατηρήσεις της καθημερινότητας και την οπτική που μόνο ο Θωμάς Ζάμπρας ξέρει να δίνει.

Το «Άλλο ένα podcast 3.0» έρχεται να αποδείξει ότι μερικές φορές, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Από την Πέμπτη 04/09, και κάθε Πέμπτη, στο LiFO.GR, στο κανάλι της LiFO στο YouTube, στο Spotify και τα Apple podcasts.