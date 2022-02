Το όνομα του Μπρους Γουίλις θα μείνει για πάντα γραμμένο με φωτεινά γράμματα στην ιστορία των Χρυσών Βατόμουρων.

Ο λόγος είναι ότι ο Γουίλις απέκτησε τη δική του κατηγορία μετά από οκτώ αποτυχημένες ταινίες μέσα στο 2021, σύμφωνα με τους αρμόδιους της εκδήλωσης.

Οι υποψήφιοι για τα 42α Χρυσά Βατόμουρα αποκαλύφθηκαν πρόσφατα και με δεδομένες τις εντυπωσιακές οκτώ υποψηφιότητες του Γουίλις, ο ηθοποιός απέκτησε τη μοναδική κατηγορία: «Χειρότερη ερμηνεία του Μπρους Γουίλις σε ταινία του 2021».

Η κατηγορία περιλαμβάνει τις ερμηνείες του ηθοποιού στις ταινίες American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death και Survive the Game.

Τα Χρυσά Βατόμουρα πρωτοεμφανίστηκαν το 1981 ως σατιρικό αντίστοιχο των βραβείων Όσκαρ, με σκοπό να τιμήσουν τους καλύτερους των χειρότερων ερμηνειών.

Μία από τις πιο αξιομνημόνευτες νικήτριες ήταν η Χάλι Μπέρι, η οποία αποδέχτηκε το βραβείο της για την ερμηνεία της ως Catwoman όταν έλαβε και το Όσκαρ της.

Οι νικητές της απονομής για τα 42α Χρυσά Βατόμουρα θα ανακοινωθούν το Σάββατο 26 Μαρτίου.