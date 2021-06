Οι Άλεξ Τρέμπεκ και Λάρι Κινγκ βραβεύτηκαν μετά θάνατον με Βραβεία Emmy Πρωινής Ζώνης (Daytime Emmy Awards), διακρίσεις που απονέμονται από την Εθνική Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, NATAS/ATAS, η οποία εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Ο επί σειρά ετών παρουσιαστής του «Jeopardy!» Άλεξ Τρέμπεκ βραβεύτηκε στην κατηγορία Καλύτερου Tηλεπαιχνιδιού και ο τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παρουσιαστής στην κατηγορία Καλύτερο Ενημερωτικό Talk Show για το έργο του στο Larry King Now.

Τα παιδιά των εκλιπόντων Τρέμπεκ και Κινγκ παρέλαβαν τα βραβεία στην τελετή απονομής των Daytime Emmy Awards 2021 που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου.

«Ήταν πάντα τόσο περήφανος που ήταν μέρος του “Jeopardy!”. Που εργαζόταν σε μια εκπομπή που βασίζεται στη γνώση, τον κίνδυνο και την πρόκληση - οι άνθρωποι έπρεπε να σκέφτονται» δήλωσε ο Ματ Τρέμπεκ, γιος του Καναδοαμερικανού παρουσιαστή στην ομιλία του.

‘General Hospital’ won the best drama series at the 48th annual Daytime Emmy Awards. Alex Trebek received a posthumous award for the best game show host, and Regis Philbin and Larry King were also honored during the award show. #THRNews pic.twitter.com/DlDYzWSeev