Ο Κιάνου Ριβς έκανε ντεμπούτο σε αγώνες αυτοκινήτου 

Ο αστέρας του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς έκανε το ντεμπούτο του σε επαγγελματικούς αγώνες αυτοκινήτου το Σάββατο σε μια εκδήλωση στην οποία ο σταρ του The Matrix εμφανίστηκε στο διάσημο αυτοκινητόδρομο της Ινδιανάπολης.

Το όχημα του Ριβς βγήκε στο γρασίδι χωρίς να ανατραπεί στην έξοδο της στροφής εννέα λίγο περισσότερο από τα μισά του αγώνα των 45 λεπτών. Ξαναμπήκε και συνέχισε να οδηγεί, δηλώνοντας ότι δεν τραυματίστηκε.

Ο Ριβς, ο οποίος προκρίθηκε στην 31η θέση από τα 35 μονοθέσια, έτρεξε μέχρι και την 21η θέση και απέφυγε επιτυχώς ένα ατύχημα στον πρώτο γύρο στη στροφή 14. Ο Ριβς τελικά τερμάτισε 25ος.

Ο Κιάνου Ριβς, ο οποίος είναι 60 ετών σήμερα, αγωνίζεται στην Indianapolis στο Toyota GR Cup, μια σειρά αγώνων προδιαγραφών Toyota και μια σειρά υποστήριξης για την εκδήλωση σπορ αυτοκινήτου Indy 8 Hour αυτού του Σαββατοκύριακου. Ο δεύτερος αγώνας του είναι προγραμματισμένος για σήμερα Κυριακή.

Ο Ριβς οδηγεί το αυτοκίνητο No 92 BRZRKR, το οποίο προωθεί το graphic μυθιστόρημά του The Book of Elsewhere. Είναι συμπαίκτης με τον Cody Jones από το Dude Perfect.

Ο Κιάνου Ριβς έχει προηγούμενη αγωνιστική εμπειρία ως πρώην συμμετέχων στο Toyota Grand Prix του Long Beach στον αγώνα διασημοτήτων - είχε κερδίσει τη διοργάνωση το 2009.

Πίσω στην κινηματογραφική του καριέρα, είναι προγραμματισμένο να παραστεί στην 30η επετειακή προβολή του Speed ​​την Τρίτη στο Λος Άντζελες μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του Σάντρα Μπούλοκ.

Με πληροφορίες από Guardian



