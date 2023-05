Το Netflix προσθέτει και τις 8 ταινίες «Harry Potter» στην πλατφόρμα του

Και οι οκτώ ταινίες του «Χάρι Πότερ» θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του Netflix από σήμερα, Τετάρτη 17 Μαΐου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Είναι η πρώτη φορά που οι ταινίες, οι οποίες βασίζονται στα ομώνυμα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, μεταφέρονται ως πλήρης συλλογή σε μια πλατφόρμα streaming.

Μέχρι τώρα, οι φανς του Χάρι Πότερ μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις ταινίες μόνο όταν αυτές προβάλλονταν στην τηλεόραση ή μέσω αγοράς ή και ενοικίασης.

Για την ώρα, όλες οι ταινίες, από την πρώτη «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος» μέχρι την τελευταία «Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου (μέρος Β')» θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του Netflix αποκλειστικά σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.

🚨 All 8 Harry Potter films come to Netflix UK/IE tomorrow!! 🚨 pic.twitter.com/F6wCgDmKfU