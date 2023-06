Το National Geographic απολύει και τους τελευταίους συντάκτες- Θα δουλεύει μόνο με freelancers

Τέλος εποχής για το περιοδικό National Geographic που απέλυσε και τους τελευταίους συντάκτες του ενώ σύντομα θα σταματήσει να πωλείται και στα περίπτερα.

Σύμφωνα με τη Washington Post, το National Geographic φέρεται να απέλυσε και τους τελευταίους του εσωτερικούς συντάκτες ενώ πλέον θα πάψει να πωλείται στα περίπτερα των ΗΠΑ. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα απολύσεων σε διάστημα εννέα μηνών και το τέταρτο από το 2015, οπότε και ξεκίνησε μια σειρά αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τον Σεπτέμβριο, η ιδιοκτήτρια εταιρεία Walt Disney Co απομάκρυνε έξι κορυφαίους συντάκτες σε μια έκτακτη αναδιοργάνωση των εκδοτικών δραστηριοτήτων του περιοδικού.

Από τον Απρίλιο οι τελευταίοι 19 μόνιμοι συντάκτες είχαν ήδη ενημερωθεί για τη λήξη συνεργασίας τους με το National Geographic. Είχε ήδη προηγηθεί σειρά απολύσεων αλλά και περικοπών από την ιδιοκτήτρια εταιρεία Walt Disney Co, σύμφωνα με την Washington Post. Μάλιστα, αρκετοί συντάκτες επιβεβαίωσαν την είδηση στο Twitter.

«Ήμουν τόσο τυχερός. Δούλεψα με απίστευτους δημοσιογράφους και μετέδωσα σημαντικές, παγκόσμιες ιστορίες. Ήταν τιμή μου», έγραψε στο Twitter ο Γρεγκ Γουέλτς, ένας από τους πρώην συντάκτες του National Geographic.

My new National Geographic just arrived, which includes my latest feature—my 16th, and my last as a senior writer.



NatGeo is laying off all of its staff writers.



I’ve been so lucky. I got to work w/incredible journalists and tell important, global stories. It’s been an honor. pic.twitter.com/VOt6KydD5Z