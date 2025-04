Μισέλ Τράχτενμπεργκ: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της ηθοποιού

Aνακοινώθηκε επίσημα η αιτία θανάτου της ηθοποιού Μισέλ Τράχτενμπεργκ.

Την Τετάρτη 16 Απριλίου, το γραφείο του επικεφαλής ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε στο People ότι ο αιφνίδιος θάνατος της Μισέλ Τράχτενμπεργκ ήταν αποτέλεσμα επιπλοκών από σακχαρώδη διαβήτη. Εκπρόσωπός τους μίλησε στο περιοδικό και ανέφερε ότι «ο προσδιορισμός έγινε μετά την εξέταση των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων». Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι τοξικολογικές εξετάσεις μπορούν να γίνουν χωρίς αυτοψία».

Αυτό έρχεται λιγότερο από δύο μήνες αφότου βρήκαν νεκρή τη Μισέλ Τράχτενμπεργκ σε διαμέρισμα της Νέας Υόρκης, όταν οι αστυνομικές αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 100 στις 26 Φεβρουαρίου. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί βρήκαν μια γυναίκα, που αναγνωρίστηκε ως η γνωστή ηθοποιός, αναίσθητη και χωρίς να ανταποκρίνεται.Το γραφείο του ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης δήλωσε στο PEOPLE την επόμενη μέρα ότι η οικογένεια της ηθοποιού είχε αντιρρήσεις για τη διενέργεια νεκροψίας, πράγμα που σημαίνει ότι η αιτία θανάτου της θα θεωρηθεί «απροσδιόριστη».

Μετά την είδηση του θανάτου της, πηγές δήλωσαν στο περιοδικό ότι η Μισέλ Τράχτενμπεργκ είχε πρόσφατα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος και μπορεί να παρουσίασε επιπλοκές. Μια άλλη πηγή δήλωσε από το περιβάλλον της ανέφερε ότι ήταν «πραγματικά πολύ πεσμένη συναισθηματικά» και είχε «πει στους φίλους της ότι πάλευε τον τελευταίο χρόνο». «Ήταν πολύ, πολύ άρρωστη και ανοιχτή με τους ανθρώπους του κύκλου της για το πόσο πολύ πάλευε», είπε πηγή από το επαγγελματικό της περιβάλλον. «Ήταν «χλωμή, ισχνή, πολύ αδύνατη και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας».

Παρά τις ανησυχίες για την υγεία της, η ίδια είχε απαντήσει σε αρκετά αρνητικά σχόλια που δέχθηκε μία selfie της στο Instagram. «Fun fact.Αυτό είναι το πρόσωπό μου», έγραψε τότε. «Όχι υποσιτισμός, όχι προβλήματα.Γιατί πρέπει να μισείτε; Πάρτε ένα ημερολόγιο». Η ηθοποιός ήταν περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της ως Georgina Sparks στο Gossip Girl και Dawn Summers στο Buffy the Vampire Slayer.Η καριέρα της στο χώρο του θεάματος ξεκίνησε αφού απέκτησε ρόλους στο Nickelodeon στο The Adventures of Pete & Pete και στη σαπουνόπερα All My Children.