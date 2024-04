Lara Croft, η «βασίλισσα» των βιντεοπαιχνιδιών: Αναδείχθηκε ο πιο εμβληματικός χαρακτήρας όλων των εποχών

Η Lara Croft από το Tomb Raider αναδεικνύεται ως η «βασίλισσα» των βιντεοπαιχνιδιών, καθώς σύμφωνα με τη BAFTA, τη βρετανική ακαδημία, είναι ο πιο εμβληματικός χαρακτήρας όλων των εποχών.

Η Lara Croft, που είναι η πρωταγωνίστρια της σειράς βιντεοπαιχνιδιών Tomb Raider, ανακηρύχθηκε ο πιο εμβληματικός χαρακτήρας βιντεοπαιχνιδιών όλων των εποχών, σε νέα δημοσκόπηση της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών (BAFTA). Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν περισσότεροι από 4.000 παίκτες απ' όλο τον κόσμο και πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της 20ης τελετής απονομής των βραβείων Bafta Game, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου. Η Lara Croft βρέθηκε στην κορυφή της δημοσκόπησης μπροστά από τον Super Mario, του ομώνυμου franchise της Nintendo και του εκτελεστή Agent 47 από τη σειρά Hitman.

