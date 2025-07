Τζένιφερ Άνιστον: Σε σχέση με γνωστό υπνοθεραπευτή μετά το διαζύγιο της

Σε νέα σχέση φαίνεται πως βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, η Τζένιφερ Άνιστον.

Η Τζένιφερ Άνιστον μετά το διαζύγιό της με τον Τζάστιν Θερού το 2018, αποσύρθηκε για ένα χρονικό διάστημα από τα φώτα της δημοσιότητας και κανείς δεν γνώριζε τι συνέβαινε στην προσωπική της ζωή για πολύ καιρό.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τον χωρισμό τους, διατήρησε πολύ καλή σχέση με τον ηθοποιό και το 2022 σε συνεντεύξεις, αποκάλυψε πως ξεκίνησε ψυχοθεραπεία, προκειμένου να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν βρίσκεται ξανά σε σχέση.

Το τελευταίο διάστημα πλήθος δημοσιευμάτων διεθνών ΜΜΕ, κάνουν λόγο για νέο έρωτα στη ζωή της δημοφιλούς ηθοποιού, ειδικότερα μετά τις κοινές εμφανίσεις της με τον Τζιμ Κέρτις, τόσο σε διακοπές στη Μαγιόρκα όσο και με φίλους τους.

Jennifer Aniston and Jim Curtis jesussss 🥹 I was waiting for these pics!!! pic.twitter.com/WZGbro4fAe

Ο Τζιμ Κέρτις είναι γνωστός «μεταμορφωτικός coach» και υπνοθεραπευτής και σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερο δεσμό με την Τζένιφερ Άνιστον.

Μέχρι στιγμής όμως αξίζει να σημειωθεί, ότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους.

“Jennifer Aniston was seen enthusiastically introducing Curtis to her close friends, actor Jason Bateman and his wife Amanda Anka, before the group enjoyed a yacht party together.” - aaawww ❤️ pic.twitter.com/vqmNBdFO0z