Η Μάιλι Σάιρους βραβεύτηκε ως η νεότερη «Disney Legend» και ξέσπασε σε δάκρυα

Η Μάιλι Σάιρους έγινε η νεότερη σταρ που έλαβε την τιμητική διάκριση «Disney Legend», μια αναγνώριση που απονέμεται σε σημαντικές προσωπικότητες της Disney. Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως Hannah Montana στη σειρά του Disney Channel, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2006 όταν η Μάιλι ήταν μόλις 13 ετών.

Σε μια συγκινητική ομιλία στην εκδήλωση D23, η Μάιλι δήλωσε ότι είναι ακόμη υπερήφανη για τον ρόλο της ως Hannah Montana. Νωρίτερα φέτος, η Μάιλι κέρδισε το πρώτο της Grammy με το τραγούδι «Flowers», το οποίο αναγνωρίστηκε ως το τραγούδι της χρονιάς για το 2023 και παρέμεινε για 10 εβδομάδες στην κορυφή των βρετανικών charts.

Η 31χρονη τραγουδίστρια έλαβε θερμή υποδοχή από το κοινό των 12.000 ατόμων στο Honda Centre στο Anaheim της Καλιφόρνιας, όπου εδρεύει η Disneyland. Στην ομιλία της, τόνισε ότι «κάποια πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που υποδύθηκε την έφηβη pop star που ζει διπλή ζωή, αλλά ταυτόχρονα τίποτα δεν έχει αλλάξει».

Thank you. Such an honor to be inducted as a Disney Legend. This award is dedicated to Hannah Montana and all of her fans. You’ve shown me legendary love & loyalty. Forever grateful. pic.twitter.com/q7vvL4Iz8V