Η Lady Gaga κατηγορείται για σατανισμό -ξανά- και «φταίει» ο χορός της Wednesday

Αντιδράσεις προκαλεί ξανά η Lady Gaga - σε ένα μίνι déjà vu από το 2011, όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προωθούσε τον σατανισμό.

Αυτή τη φορά, αφορμή για τη νέα επίθεση στάθηκε ένα τραγούδι της από εκείνη τη χρονιά, το «Bloody Mary», που κάποιοι έντυσαν την διάσημη πλέον σκηνή χορού της Wednesday, με πρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγκα, από την ομώνυμη σειρά του Netflix.

Οι στίχοι του τραγουδιού λένε μεταξύ άλλων:

«I’ll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head, like Jesus said» [Θα χορέψω, χορέψω, χορέψω με τα χέρια, χέρια, χέρια πάνω από το κεφάλι, κεφάλι, κεφάλι, όπως είπε ο Ιησούς], και λίγο παρακάτω «I won’t crucify the things you do» [Δεν θα σταυρώσω τα πράγματα που κάνεις].

Το «Bloody Mary» περιλαμβανόταν στο άλμπουμ «Born This Way» της Lady Gaga το 2011, αλλά όπως φαίνεται δεν χάρηκαν όλοι που ξαναήρθε στο προσκήνιο.

Η @hs35058 δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο να ξεφυλλίζει τη Βίβλο πριν σχολιάσει αποδοκιμαστικά: «Ψάχνω να βρω πού είπε ο Ιησούς να χορεύεις με τα χέρια πάνω από το κεφάλι σου».

Και οι followers της έσπευσαν να συμφωνήσουν πως η Lady Gaga επέστρεψε στα παλιά της κόλπα- προωθεί τον ίδιο τον Σατανά.

«Η Lady Gaga είναι πιθανότατα σκόπιμα βλάσφημη», έγραψε κάποιος. «Αυτό το τραγούδι είναι βλασφημία», πρόσθεσε άλλος. «Χαίρομαι που το βρήκα αυτό γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι το τραγούδι ήταν βλασφημία», ανέφερε τρίτος.

Η @hs35058 δημοσίευσε δεύτερο βίντεο, σημειώνοντας ότι το πραγματικό πρόβλημα με το τραγούδι δεν ήταν ο «χορός με τα χέρια πάνω από το κεφάλι», αλλά η ιδέα ότι η Lady Gaga έγραψε την επιτυχία από τη σκοπιά της Μαρίας Μαγδαληνής ως θεϊκής οντότητας και ότι ήταν «η κοπέλα του Ιησού».

Replying to @lizraeh #greenscreen Hope this helps for those of you who are curious :) #ladygaga #wednesdayaddams #christian #bible #christiantiktok #bloodymary

Βέβαια οι περισσότεροι απλώς διασκέδασαν με την ανυπόστατη σύνδεση μεταξύ Lady Gaga και Σατανισμού.

lady gaga being dragged for blasphemy in almost 2023 is so funny because all i remember being said about her in 2010 was how she worshipped the devil and was evil and vile

what next? we’re canceling her for the meat dress again?