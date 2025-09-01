TV & MEDIA
Χάρι Πότερ: Ο Γουόργουικ Ντέιβις επιστρέφει ως καθηγητής Φλίτγουικ στη νέα τηλεοπτική σειρά

Είναι ένας από τους λίγους ηθοποιούς που υποδύθηκαν πάνω από έναν χαρακτήρα στο σύμπαν του Χάρι Πότερ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Χάρι Πότερ: Ο Γουόργουικ Ντέιβις επιστρέφει ως καθηγητής Φλίτγουικ στη νέα τηλεοπτική σειρά
Φωτ. καθηγητής Φλίτγουικ / Harry Potter
Ο Βρετανός ηθοποιός Γουόργουικ Ντέιβις, επιστρέφει στον ρόλο του καθηγητή Φλίτγουικ στη νέα τηλεοπτική σειρά του Χάρι Πότερ.

Ο Γουόργουικ Ντέιβις φορά ξανά τον μαγικό του μανδύα για την νέα σειρά του Χάρι Πότερ στο HBO, σύμφωνα με ανακοίνωση της Warner Bros.

«Η πρωτότυπη τηλεοπτική σειρά του HBO "Harry Potter" ανακοίνωσε σήμερα την επιστροφή του Γουόργουικ Ντέιβις ως Καθηγητή Φλίτγουικ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στον μαγικό κόσμο, σε έναν ρόλο που ο ίδιος καθιέρωσε στη σειρά ταινιών», αναφέρει χαρακτηριστικά το δελτίο Τύπου.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι ο πρώτος από το αρχικό καστ των ταινιών, που επιβεβαιώνεται ότι θα επιστρέψει για τη σειρά. Η ανακοίνωση έγινε για να συμπέσει με την παγκόσμια γιορτή «Back to Hogwarts», όπου κάθε 1η Σεπτεμβρίου οι φαν τιμούν την επιστροφή των μαθητών στο Χόγκουαρτς.

Ο 55χρονος εμφανίστηκε και στις οκτώ ταινίες του διάσημου μάγου, από το «Η Φιλοσοφική Λίθος» μέχρι το «Οι Κλήροι του Θανάτου: Μέρος 2» και εκτός από τον ρόλο του καθηγητή Φλίτγουικ, υποδύθηκε και τον Γκρίπχουκ, υπάλληλο στην τράπεζα Γκρίνγκοτς.

Σημειώνεται πως αξιομνημόνευτη σκηνή του, είναι όταν μαθαίνει στους μαθητές το περίφημο ξόρκι «Wingardium Leviosa». Τέλος, είναι ένας από τους λίγους ηθοποιούς που υποδύθηκαν πάνω από έναν χαρακτήρα στον κόσμο του Χάρι Πότερ.

Με πληροφορίες από PEOPLE

