Eurovision 2025: Ο «μαφιόζος» Εσθονός ξεσήκωσε το κοινό με το «Espresso Macchiato» στον Α' Ημιτελικό

Η μεγάλη γιορτή της μουσικής ξεκίνησε απόψε, με τον Α' Ημιτελικό του 69ου διαγωνισμού της Eurovision 2025, στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Η θεματική της Eurovision 2025 είναι το «Where It All Began», από την χώρα δηλαδή που ξεκίνησαν όλα, καθώς η Eurovision πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Λουγκάνο της Ελβετίας, το 1956.

Δεκαπέντε καλλιτέχνες θα βρεθούν απόψε στη φαντασμαγορική σκηνή της Βασιλείας, με μοναδικό στόχο να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Από τις πιο πολυσυζητημένες συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού, είναι αδιαμφισβήτητα αυτή της Εσθονίας. Ο «μαφιόζος» Tommy Cash ανέβηκε τέταρτος στη σκηνή του Α' Ημιτελικού με τους «σωματοφύλακές» του και ξεσήκωσε τους πάντες στην αρένα του St. Jakobshalle, κάνοντας το κοινό να χορεύει στον ρυθμό του.

Song 4 - Tommy Cash, "Espresso Macchiato"



The Australian commentators were very enthusiastic about this before it got started - Tommy feels more restrained than he has been in the past, but the staging is much improved.