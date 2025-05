Eurovision 2025: Η εκρηκτική εμφάνιση της Σουηδίας στη σκηνή του Α' Ημιτελικού

Η Σουηδία ολοκλήρωσε την εμφάνισή της απόψε, στον Α' Ημιτελικό του φετινού διαγωνισμού της Eurovision 2025 στη Βασιλεία.

Η Σουηδία θεωρείται το απόλυτο φαβορί του 69ου διαγωνισμού της Eurovision 2025, παρουσιάζοντας μία εντελώς «διαφορετική συνταγή» από τις προηγούμενες χρονιές.

Σημειώνεται πως οι στοιχηματικές της δίνουν ήδη την πρωτιά, κάνοντας ξεκάθαρο πως είναι η χώρα με τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό αυτή τη χρονιά.

Το κωμικό τρίο KAJ εμφανίστηκε απόψε στην «τρισδιάστατη» σκηνή της Βασιλείας, πραγματοποιώντας ένα εκρηκτικό act με το τραγούδι «Bara Bada Bastu», με το κοινό να τους αποθεώνει από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εμφάνισής του.

Το κομμάτι «Bara Bada Bastu» ξεχώρισε εξαρχής στον φετινό διαγωνισμό, τόσο για τον χιουμοριστικό χαρακτήρα του, όσο και για τον σύγχρονο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο παραδοσιακός σουηδικός ήχος. Μάλιστα, είναι πρώτο σουηδικό κομμάτι που θα ακουστεί στη Eurovision από το 2012.

SWEDEN SINGING IN SWEDISH AFTER 27 YEARS IN EUROVISION ICONIC. #eurovision #eurovision2025 pic.twitter.com/WYKOuj2ru3