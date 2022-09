Deadpool 3: Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν επιχειρούν να «λύσουν» απορίες για την επιστροφή του Wolverine

Ο Ράιαν Ρέινολντς επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι ο Χιου Τζάκμαν επιστρέφει ως Wolverine για το Deadpool 3.

Ο Ρέινολντς ανακοίνωσε την εμφάνιση- έκπληξη σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter, επιβεβαιώνοντας επίσης ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Στο βίντεο, ο Ρέινολντς, πάντα με χιουμοριστική διάθεση κάθεται σε έναν καναπέ και μιλά για την επιθυμία του να κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνιση του Deadpool στο Marvel Cinematic Universe (MCU) «ξεχωριστή».

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

Αφηγείται την αναζήτησή του για έμπνευση σε πλάνα που τον δείχνουν να περπατά μέσα στο δάσος ακόμα και να κάθεται στην τουαλέτα.

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τον Ρέινολντς στον καναπέ, ο οποίος παραδέχεται ότι δεν υπάρχει καμία έμπνευση.

Τότε ο Τζάκμαν περνάει στο φόντο του πλάνου.

«Γεια, Χιου», λέει ο Ρέινολντς, «Θέλεις να παίξεις τον Wolverine άλλη μια φορά;»

«Ναι, σίγουρα, Ράιαν», απαντά ο Τζάκμαν και φεύγει.

Το κλιπ στη συνέχεια κόβεται και φαίνεται στην οθόνη «Coming Hughn». Σύντομα ακολουθείται από το λογότυπο του Deadpool, το οποίο χαράσσεται αμέσως από τα εμβληματικά νύχια του Wolverine.

Οι δυο ηθοποιοί όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Δημοσίευσαν νέο βίντεο για να λύσουν απορίες.

Για παράδειγμα πως εμφανίζεται ο Wolverine αφού έχει πεθάνει;

Ο Ρέινολντς εξηγεί πως πέθανε το 2029 αλλά τώρα μπορεί να σταθεί κινηματογραφικά. Και εκεί αρχίζουν οι δυο τους να επιχειρούν να απαντήσουν σε όλα. Μπορεί και όχι.

Τον Ιούνιο, οι συγγραφείς του Deadpool 3, Paul Wernick και Rhett Reese, διαβεβαίωσαν τους φανς ότι το franchise με βαθμολογία R δεν θα είναι "Disneyfied", μετά την εξαγορά της 20th Century Fox από την Disney.

Quick explainer video that tackles…

1) Timeline questions

2) Logan canon

3) MCU FAQ

4) Whether we can do this all day or not pic.twitter.com/50lBsfYS5p