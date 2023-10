Condé Nast International: Κατακόρυφη πτώση κερδών για το οικονομικό έτος 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο Companies House του Ηνωμένου Βασιλείου, τα κέρδη του διεθνούς εκδοτικού οίκου Condé Nast International μειώθηκαν κατά 41% το 2022.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα έξοδα αναδιάρθρωσης της εταιρίας, αλλά και διάφορες αποζημιώσεις προσωπικού συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή την πτώση της τάξης του 41%, η οποία μεταφράζεται σε 15,6 εκατομμύρια λίρες.

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν αφορούν τις δραστηριότητες της Condé στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, και περισσότερες από 30 εκδόσεις συμπεριλαμβανομένων των Vogue, Vanity Fair, GQ, Architectural Digest, Wired και Condé Nast Traveller.

Παρόλο που τα έσοδα από διαφημίσεις της Condé Nast παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα στις 211,8 εκατομμύρια λίρες, οι πωλήσεις των έντυπων εκδόσεων και των συνδρομών της μειώθηκαν κατά 21% (42,4 εκατομμύρια λίρες κατά το 2022).

Η Condé έχει ενοποιήσει το συντακτικό προσωπικό και μοιράζεται το περιεχόμενο σε διάφορες περιοχές στο πλαίσιο μιας νέας δομής. Μάλιστα η Anna Wintour, παγκόσμια διευθύντρια περιεχομένου της Condé Nast και αρχισυντάκτρια της Vogue, έχει εδραιώσει την κυριαρχία της στις εκδοτικές δραστηριότητες της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Τον περασμένο μήνα, η Condé όρισε την Chioma Nnadi ως επικεφαλής του συντακτικού περιεχομένου της βρετανικής Vogue, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του Edward Enninful, ο οποίος θα αναλάβει νέο ρόλο στην Condé Nast.

Σε αντίθεση με τον Enninful, η Nnadi δεν θα κατέχει τον τίτλο του αρχισυντάκτη. Αντίθετα, ως επικεφαλής του συντακτικού περιεχομένου, θα φροντίζει για την καθημερινή λειτουργία του περιοδικού.

Το οικονομικό έτος 2022 η Condé σταμάτησε επίσης να εκδίδει στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσει περίπου 5,1 εκατομμύρια λίρες. Η εταιρεία εκποίησε επίσης τις εκπαιδευτικές επιχειρήσεις της με έδρα το Λονδίνο, προκαλώντας ζημίες ύψους 1,3 εκατομμυρίων λιρών.

Το Condé Nast College of Fashion and Design, το οποίο ξεκίνησε το 2013 και προσέφερε μια σειρά μαθημάτων καθώς και πτυχία bachelor και master of arts, πωλήθηκε στην BrandEd, μια παγκόσμια εταιρεία εκπαίδευσης.

Με στοιχεία από το Women's Wear Daily.