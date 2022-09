Blade Runner 2099: Η Amazon θα προβάλει ένα «προβοκατόρικο» τηλεοπτικό σίκουελ

Τηλεοπτική σειρά θα γίνει το Blade Runner καθώς η Amazon Studios επιβεβαίωσε ότι έχει στα σκαριά ένα σίκουελ, με τον σκηνοθέτη της αρχικής ταινίας Ρίντλει Σκοτ ως εκτελεστικό παραγωγό.

Ο λόγος για το «Blade Runner 2099» που θα αποτελεί μια μικρή τηλεοπτική σειρά σε συνέχεια της αρχικής ταινίας του 1982 και του σίκουελ του 2017, που σκηνοθέτησε ο Ντένις Βιλνέβ.

Η Σίλκα Λουίζα, η οποία έχει δουλέψει στο Halo, αναμένεται να έχει τη θέση της επικεφαλής παραγωγού στο νέο εγχείρημα. Η Alcon Entertainment, η οποία κατέχει τα δικαιώματα του Blade Runner, είπε ότι η Λουίζα έχει αναπτύξει μια «προβοκατόρικη ιστορία».

«Μαζί με τη Σίλκα και τους συνεργάτες μας στην Amazon και τη Scott Free Productions, ελπίζουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και να ευχαριστήσουμε το κοινό με την επόμενη γενιά του Blade Runner», δήλωσαν οι Άντριου Κοσόβε και Μπρόντερικ Τζόνσον, διευθύνοντες σύμβουλοι και συνιδρυτές της Alcon.

Ο επικεφαλής της Amazon Studios, Βέρνον Σάντερς, χαρακτήρισε την ταινία του Σκοτ ​​του 1982 «μία από τις πιο επιδραστικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών».

«Είναι τιμή μας που μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτή τη συνέχεια του franchise Blade Runner και είμαστε σίγουροι ότι συνεργαζόμενοι με τους Ρίντλει, Alcon Entertainment, Scott Free Productions και την εξαιρετικά ταλαντούχα Σίλκα Λουίζα, το Blade Runner 2099 το πνεύμα των προηγούμενων ταινιών», είπε ο Σάντερς.

Το «Blade Runner 2099» είναι το πιο πρόσφατο μεγάλο στοίχημα για την Amazon μετά το «The Lord of the Rings: The Rings of Power». Η ανάπτυξη και η παραγωγή της πρώτης σεζόν της σειράς θα κοστίσει 465 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από Guardian