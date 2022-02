Οι νέες αφίσες για την ταινία The Batman φαίνεται πως περιέχουν μυστικά μηνύματα που είναι ορατά μόνο με τη χρήση blacklight.

Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται οι φανς που κατάφεραν να το αποκωδικοποιήσουν.

Η παραγωγή κυκλοφόρησε καινούριες αφίσες για την νέα ταινία της DC, σε σκηνοθεσία Ματ Ριβς και με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον και σε μία από αυτές ένας δεινός θαυμαστής εντόπισε ένα καλά κρυμμένο μήνυμα.

Ο χρήστης του Twitter @Nervatel μοιράστηκε την ανακάλυψή του γράφοντας «Λοιπόν, η νέα αφίσα του Batman… έχει ένα κωδικοποιημένο μήνυμα».

«Είσαι κι εσύ μέρος αυτού. Μάθε γιατί» φαίνεται πως λέει το μυστικό μήνυμα στην αφίσα.

Σύντομα η είδηση κέρδισε και τους υπόλοιπους φανς που έσπευσαν να αποκωδικοποιήσουν τι σημαίνει αυτό το «μάθε γιατί». Η απάντηση σύμφωνα με τους ίδιους λέει «Είσαι ο φτερωτός αρουραίος».

Τότε, οι φανς υπέθεσαν ότι η νέα ταινία θα επαναφέρει τον Τζόκερ στην όλη ιστορία.

Υπενθυμίζεται ότι σε ένα ιαπωνικό τρέιλερ που κοινοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου, μια φωνή ακούγεται στο τέλος του κλιπ να λέει «Προσπαθώ να σε προσεγγίσω, Μπρους Γουέιν».

Αν και η φωνή θα μπορούσε να ανήκει στον Riddler του Paul Dano, οι θαυμαστές έδειξαν επίσης μια σύντομη ματιά σε έναν τοίχο που δείχνει ένα πολύ ευδιάκριτο χαμόγελο στο φόντο μιας φωτογραφίας ως άλλη μια πιθανή ένδειξη της επιστροφής του Τζόκερ.

Όλα ωστόσο θα αποκαλυφθούν όταν η ταινία βγει στους κινηματογράφους στις 4 Μαρτίου (Βρετανία).

