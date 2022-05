Άνδρας επιτέθηκε οn stage στον Ντέιβ Σαπέλ

Επίθεση on stage δέχτηκε ο Αμερικανός κωμικός Ντέιβ Σαπέλ κατά τη διάρκεια παράστασης στο Hollywood Bowl στο Λος Άντζελες.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, φαίνεται ένας άνδρας να ορμάει στη σκηνή και να πέφτει πάνω στον Σαπέλ κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Netflix is a joke». Στη συνέχεια, ο εισβολέας σηκώνεται και προσπαθεί να τρέξει εκτός σκηνής πριν τον πιάσουν οι άνδρες της ασφάλειας και μέλη της ομάδας του κωμικού.

Η εικόνα ωστόσο στο βίντεο δεν είναι πολύ καλή καθώς οι θεατές απαγορεύεται να βιντεοσκοπούν. Σύμφωνα με τους κανόνες του Hollywood Bowl, οι συμμετέχοντες πρέπει να ασφαλίσουν τις τηλεφωνικές συσκευές τους, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να έχουν μαζί τους τα κινητά τους αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή μόνο σε καθορισμένους «Χώρους χρήσης τηλεφώνου».

Ωστόσο κάποιος κατάφερε να απαθανατίσει τη στιγμή της επίθεσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα, ο Σαπέλ δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό και ανέκτησε την ψυχραιμία του αμέσως μετά το συμβάν. «Ήταν ένας τρανς άντρας», αστειεύτηκε αργότερα.

Ο Σαπέλ έχει γίνει αρκετές φορές στόχος για τα ομοφοβικά του αστεία επί σκηνής και υπάρχει ευρέως η αντίληψη ότι είναι τρανσφοβικός.

Στο φεστιβάλ συμμετείχε και ο κωμικός Κρις Ροκ. Σύμφωνα με το ABC News, ο Ροκ - τον οποίο χαστούκισε ο Γουίλ Σμιθ, επί σκηνής την βραδιά των Όσκαρ για σχόλιο που έκανε για την σύζυγό του, ανέβηκε στη σκηνή με τον Σαπέλ αμέσως μετά την επίθεση και είπε αστειευόμενος: «Ο Γουίλ Σμιθ ήταν αυτός;».

Ένας εκπρόσωπος του Hollywood Bowl είπε στο πρακτορείο ειδήσεων PA Media ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση.

«Το περιστατικό που συνέβη στο Hollywood Bowl στις 3 Μαΐου 2022 είναι αντικείμενο έρευνας σε εξέλιξη και δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε περαιτέρω αυτήν τη στιγμή».

Ο ηθοποιός Τζέιμι Φοξ φαίνεται ότι έσπευσε στη σκηνή για να βοηθήσει τον Σαπέλ και να συλλάβει τον δράστη.

«Όποτε αντιμετωπίζετε προβλήματα, ο Τζέιμι Φοξ θα εμφανίζεται με το καπέλο του σερίφη», είπε αστειευόμενος ο Σαπέλ. Ανεπιβεβαίωτο βίντεο δείχνει τον Φοξ να απαντά πως νόμιζε ότι ήταν μέρος του σόου.

Ο Σαπέλ και οι παραστάσεις του έχουν γίνει πρωτοσέλιδα τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω της stand up σειράς του Netflix «The Closer», που περιέχει προσβλητικά σχόλια- «αστεία» για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και ειδικά τα τρανς άτομα.

#DAVECHAPPELLE TACKLED BY MAN WHO RUSHED THE STAGE AT #HOLLYWOODBOWL #LA pic.twitter.com/HyCMfPbdia