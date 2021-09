Το HBO Max έδωσε στους φανς μια μικρή γεύση από το «And Just Like That...», το πολυαναμενόμενο reboot του Sex & the City.

Στη διάρκεια της χθεσινής τελετής απονομής των Βραβείων Emmy, έδωσε στη δημοσιότητα μια ολοκαίνουργια διαφήμιση με όλες τις επερχόμενες πρεμιέρες, ανάμεσά τους και το «And Gust Like That...».

Στο σύντομο βίντεο εμφανίζονται οι Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις να περιμένουν μαζί σε μια εκδήλωση. Όταν οι τρεις τους αναγνωρίζουν κάποιον, η Πάρκερ γυρίζει να χαιρετίσει.

Η διαφήμιση περνά μετά σε μια σκηνή με την Πάρκερ και τον Κρις Νοθ όπου φαίνονται να χορεύουν και να φιλιούνται στην κουζίνα.

Το βίντεο του HBO Max με τις νέες πρεμιέρες:

Το μίνι «τρέιλερ» του «And Just Like That...»:

Η νέα τηλεοπτική σειρά, που δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία προβολής, επικεντρώνεται στην καθημερινότητα τριών από τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες του Sex & the City -Κάρι, Μιράντα, Σάρλοτ- και τις σχέσεις αγάπης και φιλίας ανάμεσά τους.

Αν και η Κιμ Κατράλ δεν θα επιστρέψει ως Σαμάνθα Τζόουνς, άλλοι πρωταγωνιστές της σειράς θα υποδυθούν εκ νέου τους ρόλους τους, όπως οι Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson και Evan Handler, ενώ στο καστ προστίθενται οι Sara Ramírez, Sarita Choudhury και Karen Pittman.