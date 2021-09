Η Κάρεν Πίτμαν μπορεί να είναι καινούργια στο σύμπαν του Sex & the City, αλλά οι φανς είναι ήδη βέβαιοι πως θα ταιριάξει τέλεια στο revival «And Just Like That...» του HBO Max.

Η 35χρονη ηθοποιός, που προστέθηκε στο καστ του νέου κύκλου επεισοδίων ως Dr. Nya Wallace μίλησε για τη συνεργασία με τον LeRoy McClain, που υποδύεται τον μουσικό σύζυγό της, Andre Rashad Wallace. «Υπάρχει άφθονο σεξ στην πόλη μαζί του», είπε.

Πρόκειται για νέα προσθήκη στο καστ μαζί με τις Sarita Choudhury και Nicole Ari Parker, ενώ ο χαρακτήρας της περιγράφεται ως «πανέξυπνη, αντισυμβατική καθηγήτρια Νομικής».

«Νομίζω πως ο κόσμος θα την συμπαθήσει πολύ», είπε η Πίτμαν, που θεωρεί ότι το revival της δημοφιλούς σειράς είναι «πραγματικά μια ερωτική επιστολή προς τις γυναίκες και τη Νέα Υόρκη».

Όπως λέει η ίδια, οι σεναριογράφοι έκαναν εξαιρετική δουλειά επεκτείνοντας την ιστορία πέρα από τους αρχικούς χαρακτήρες που γνώρισαν οι φανς τις τελευταίες δεκαετίες. «Τους ενδιαφέρει να αφηγηθούν ολοκληρωμένες ιστορίες, όχι μόνο για τις γυναίκες που είναι ήδη στη σειρά αλλά και όσες έρχονται τώρα», τόνισε.

Το «And Just Like That...» ακολουθεί τις Κάρι (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), Μιράντα (Σίνθια Νίξον) και Σάρλοτ (Κριστίν Ντέιβις) «στο ταξίδι τους από την περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στην ηλικία των 30 μέρι την πιο περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας τους στα 50».

Η 56χρονη Πάρκερ, η 55χρονη Νίξον και η 56χρονη Ντέιβις ανακοίνωσαν το revival του Sex & the City μέσω Instagram τον περασμένο Ιανουάριο.

Με την Κιμ Κατράλ, που θα απουσιάζει από τα καινούργια επεισόδια, πρωταγωνίστησαν στη σειρά του HBO, που προβλήθηκε για έξι σεζόν από το 1998 μέχρι το 2004, πριν επιστρέψουν για δυο κινηματογραφικές ταινίες το 2008 και το 2010.