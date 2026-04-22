Akylas: «Όταν έρθει η ώρα να με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα απλά θα το δεχτώ»

Καθώς πλησιάζει η Eurovision 2026, ένα από τα πιο συζητημένα ζητήματα γύρω από κάθε συμμετοχή, δεν είναι άλλο από τα προγνωστικά και τις προσδοκίες που τα συνοδεύουν.

Κατά τη διάρκεια του Press Day το μεσημέρι της Τρίτης, ο Akylas, κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν το πώς βιώνει όλη αυτή τη διαδικασία, μέχρι τους ημιτελικούς της Eurovision.

Ρωτήθηκε συγκεκριμένα από τους δημοσιογράφους, αν παρακολουθεί τα προγνωστικά, κατά πόσο τον επηρεάζουν και πώς διαχειρίζεται το βάρος των υψηλών προσδοκιών από το κοινό.

Το ενδιαφέρον των θαυμαστών, αλλά και η δυναμική που έχει αποκτήσει η ελληνική συμμετοχή, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του, με πολλούς να περιμένουν μια πολύ υψηλή διάκριση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Akylas μίλησε ανοιχτά για την πίεση, τα προγνωστικά, ενώ κρατά πιο χαμηλούς τόνους απέναντι στο hype, τονίζοντας ότι θέλει να απολαύσει τη στιγμή και είναι έτοιμος να δεχτεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Eurovision 2026 - Akylas: «Είναι πάρα πολύ νωρίς για τα προγνωστικά»

«Η πιο συχνή ατάκα που μου λέει ο κόσμος όταν με συναντά έξω είναι "Ακύλα θα μας το φέρεις;" ή "Ακύλα φέρτο μας". Αυτό δημιουργεί δύο εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους συναισθήματα, που ζουν ταυτόχρονα μέσα μου. Το ένα είναι σίγουρα το άγχος», ανέφερε αρχικά ο Akylas.

«Έχει μία πίεση όλο αυτό, γιατί νιώθω πως πρέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους που με πιστεύουν τόσο πολύ να τους βγάλω ασπροπρόσωπους και θέλω πραγματικά να τους κάνω περήφανους. Από την άλλη είναι τόσο γλυκό γιατί όλοι αυτοί που μου το λένε, πιστεύουν τόσο σε αυτό. Οπότε μου αρέσει κιόλας όλο αυτό», συμπλήρωσε.

«Τα προγνωστικά είναι κάτι που δεν μπορώ να αποφύγω και να μην παρακολουθήσω. Δηλαδή θα ανοίξω την αρχική μου, σε κάποιο app και θα είναι το πρώτο πράγμα που θα μου εμφανιστεί. Οπότε εντάξει, ξέρω τι γίνεται. Πιστεύω όμως ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για τα προγνωστικά. Αυτό που έχει βγει (μέχρι σήμερα), αφορά τις εμφανίσεις μας σε Εθνικούς Τελικούς. Δεν έχει καμία σχέση με το πως θα παρουσιαστεί όλο αυτό εκεί. Για αυτό είναι πολύ νωρίς να ασχολούμαστε με τα προγνωστικά», συνέχισε.

Τέλος, σχετικά με το αν είναι έτοιμος να δεχτεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα, με πολύ χιούμορ απάντησε γελώντας, σημειώνοντας πως ο «όταν έρθει η ώρα να με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα απλά θα το δεχτώ και θα αποχωρήσω, δεν θα κάνω κάτι».

«Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει όλο αυτό το hype, αλλά θέλω για αυτό θέλω να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και ταπεινοί. Πρέπει να απολαύσουμε όλο αυτό που συμβαίνει, το ότι κόσμος τραγουδάει στα ελληνικά το "Fertο"», κατέληξε.