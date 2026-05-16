Τελικός Eurovision 2026: Η Αυστραλία «κλείδωσε» τη θέση της ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί

Μετά τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, η Αυστραλία βλέπει τη δυναμική της να εκτοξεύεται, με τα στοιχήματα να την κατατάσσουν ακόμη πιο ψηλά στη μάχη της κορυφής

Φωτ. από την εμφάνιση της Αυστραλίας στη Eurovision 2026
Με μία συγκλονιστική και άκρως δυναμική εμφάνιση στoν τελικό της Eurovision 2026, η Delta Goodrem επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Η εκπρόσωπος της Αυστραλίας ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision 2026 με το «Eclipse», παραδίδοντας μία ερμηνεία υψηλού επιπέδου που καθήλωσε το Wiener Stadthalle από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Με φωνητική δύναμη που ξεχώρισε άμεσα, έντονους κινηματογραφικούς φωτισμούς και μία σκηνική παρουσία γεμάτη αυτοπεποίθηση, η Delta Goodrem συγκεκριμένα δημιούργησε μία από τις πιο καθηλωτικές στιγμές της βραδιάς.

Η αρένα αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα, ενώ η ένταση και η συναισθηματική κορύφωση της εμφάνισης απογείωσαν το κλίμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την εμφάνισή της στον Β’ Ημιτελικό καταγράφηκε σημαντική άνοδος στα στοιχήματα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ένα από τα επικρατέστερα ονόματα για τη φετινή Eurovision.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
