Eurovision 2026: Δύο ηθοποιοί και δύο χορευτές - Ποιοι θα είναι στη σκηνή με τον Akyla

Οι πρώτες αποκαλύψεις για τη σκηνική παρουσία του Akyla στη Eurovision 2026

Πέννυ Μαστοράκου
Φωτ. Akylas / Eurovision
Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει δυναμικά και το Press Day της ελληνικής αποστολής έδωσε μια πρώτη, ουσιαστική γεύση από όσα ετοιμάζονται για τη σκηνή του φετινού διαγωνισμού.

Μέσα σε κλίμα έντονου ενθουσιασμού και αυξημένης προσμονής, ο Akylas και ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψαν σημαντικές λεπτομέρειες για τη σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δραματουργία και τη συνολική αφήγηση του act.

Όπως έγινε γνωστό, η φετινή εμφάνιση δεν θα περιοριστεί σε μια απλή μουσική παρουσίαση, αλλά θα ξεδιπλωθεί ως μια ολοκληρωμένη ιστορία με αρχή, μέση και τέλος.

Εμπνευσμένη από τον χαρακτήρα που έχει δημιουργήσει ο Akylas, με σαφείς αναφορές σε αισθητική videogame και έντονα συμβολικά στοιχεία, η σκηνή μετατρέπεται σε έναν κόσμο όπου ο «ήρωας» καλείται να διανύσει τη δική του διαδρομή, συναντώντας πρόσωπα και καταστάσεις που καθορίζουν την εξέλιξη της αφήγησης.



Eurovision 2026: Οι τέσσερις χαρακτήρες που πλαισιώνουν τον Akyla

Ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψε ότι στη σκηνή της Eurovision, τον Akylas θα πλαισιώνουν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Όπως εξήγησε, «αυτοί θα είναι οι τέσσερις χαρακτήρες που θα συναντήσουν τον ήρωά μας (Akylas), μέσα στη διάρκεια της τρίλεπτης αυτής ιστορίας και αφήγησης», τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα παραμένει πιστή στο αρχικό concept, «κρατώντας πάντα αυτό που δημιούργησε ο Akylas και η ομάδα του, τον χαρακτήρα και τον ήρωα από το videogame».

Η αποκάλυψη αυτή ενισχύει την εικόνα μιας σκηνικής παρουσίας με σαφή καλλιτεχνική ταυτότητα και αφηγηματική συνοχή, που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει στον φετινό διαγωνισμό.

Παράλληλα, ο Akylas κλήθηκε να απαντήσει και σε ερώτηση σχετικά με την εμφάνισή του επί σκηνής και στο ενδεχόμενο να επιλέξει δημιουργία Έλληνα σχεδιαστή.

Όπως ανέφερε, «όλη αυτή την περίοδο αλλά και στο promo tour, ό,τι ρούχο έχω φορέσει είναι Έλληνα σχεδιαστή. Το κάνουμε (με τον στυλίστα μου) γιατί θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε την ελληνική μόδα και να τη διαφημίσουμε και στο εξωτερικό, γιατί έχουμε τόσους ταλαντούχους δημιουργούς στην Ελλάδα που πιστεύω ότι τους αξίζει αυτή η προβολή».

