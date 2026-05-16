Τελικός Eurovision 2026: Ολοκληρώθηκε και η εμφάνιση του Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ Noam Bettan, ανέβηκε στη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 και ερμήνευσε το τραγούδι «Michelle».

Ο 28χρονος εμφανίστηκε τρίτος στον τελικό της Eurovision 2026, και σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν μέχρι τώρα, δεν υπήρξαν απρόοπτα.

Υπενθυμίζεται πως και κατά τη διάρκεια του Α’ Ημιτελικού είχαν σημειωθεί αντιδράσεις από μέρος του κοινού, σε μια διοργάνωση όπου συνολικά η συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει συζητήσεις και διαφορετικές τοποθετήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ορισμένες χώρες να επιλέγουν να μην συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον φετινό εκπρόσωπο του Ισραήλ, Noam Bettan, ένα ιδιαίτερο στοιχείο της προετοιμασίας του ήταν η εξοικείωση με ηχογραφημένα γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια των προβών.

Ο 28χρονος δούλεψε για μήνες με ήχους που διέκοπταν σκόπιμα την πρόβα του.

