Τελικός Eurovision 2026: Ολοκληρώθηκε και η εμφάνιση του Ισραήλ

Το Ισραήλ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision 2026, την ώρα που η συμμετοχή του ακόμη μία χρονιά αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και αντιδράσεων

The LiFO team
Φωτ. από την εμφάνιση του Ισραήλ στη Eurovision 2026
Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ Noam Bettan, ανέβηκε στη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 και ερμήνευσε το τραγούδι «Michelle».

Ο 28χρονος εμφανίστηκε τρίτος στον τελικό της Eurovision 2026, και σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν μέχρι τώρα, δεν υπήρξαν απρόοπτα.

Υπενθυμίζεται πως και κατά τη διάρκεια του Α’ Ημιτελικού είχαν σημειωθεί αντιδράσεις από μέρος του κοινού, σε μια διοργάνωση όπου συνολικά η συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει συζητήσεις και διαφορετικές τοποθετήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ορισμένες χώρες να επιλέγουν να μην συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον φετινό εκπρόσωπο του Ισραήλ, Noam Bettan, ένα ιδιαίτερο στοιχείο της προετοιμασίας του ήταν η εξοικείωση με ηχογραφημένα γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια των προβών.

Ο 28χρονος δούλεψε για μήνες με ήχους που διέκοπταν σκόπιμα την πρόβα του.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
