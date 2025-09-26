Β’ φάση αναπληρωτών: Πότε οφείλουν να παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί μετά την πρόσληψή τους

Αναρτήθηκε ο πίνακας με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

Πρόκειται για 1.556 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν προσληφθεί ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 352

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 824

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 270

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 60

Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 50

Στη διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εδώ.