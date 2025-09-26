ΕΛΛΑΔΑ
Β’ φάση αναπληρωτών: Πότε οφείλουν να παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί μετά την πρόσληψή τους

Αναλυτικά ο πίνακας με τα ονόματα

Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το έτος 2025-2026
Φωτογραφία: Eurokinissi
Αναρτήθηκε ο πίνακας με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

Πρόκειται για 1.556 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν προσληφθεί ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 ως εξής:

  • Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 352
  • Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 824
  • Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 270
  • Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 60
  • Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 50

Στη διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εδώ.

