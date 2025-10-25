ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Ελαφρώς βελτιωμένη η κατάστασή της

Τα παιδιά του ζευγαριού στο Κορωπί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο - Ποινική δίωξη στον 50χρονο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΚΟΡΩΠΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΑΙΑΚΗ ΒΙΑ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
0

Ελαφρά βελτίωση έχει παρουσιάσει η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της στο σπίτι τους στο Κορωπί, η οποία όμως συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό».

Η 40χρονη, θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί, είναι λίγο καλύτερα στην υγεία της σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ωστόσο παραμένει σε σοβαρή κατάσταση.

Κορωπί: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 50χρονο

Υπενθυμίζεται πως ο 50χρονος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος. Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, χτυπήματα έφερε και ο 4χρονος γιος του ζευγαριού. Το παιδί φέρει χτυπήματα στο σωματάκι του με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μπήκε στη μέση για να προστατέψει τη μητέρα του.

Κορωπί: Το χρονικό του περιστατικού

Ως προς το χρονικό του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί, όλα έγιναν την Πέμπτη όταν ο 50χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία λέγοντας πως βρήκε τη γυναίκα αιμόφυρτη στο σπίτι. Οι αστυνομικοί φτάνοντας στο σημείο βρήκαν τον 4χρονο στην αυλή και μέσα στο σπίτι τη μητέρα αναίσθητη σε μια λίμνη αίματος και κοντά της το 8 μηνών βρέφος της. 

Νωρίτερα ο 50χρονος είχε ειδοποιήσει την ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού και φίλη της οικογένειας λέγοντάς της πως δεν μπορεί να εντοπίσει τη γυναίκα και τα παιδιά του. «Έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα από το αεροδρόμιο τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ», είπε αρχικά στους αστυνομικούς. 

Ωστόσο, μετά τη μαρτυρία του 4χρονου ο 50χρονος συνελήφθη. Το παιδί τους είπε ότι ο 50χρονος χτύπησε τη μητέρα του.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Αντί να τη βοηθήσει, έστηνε το άλλοθί του - Το θύμα φέρεται να προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια

Ελλάδα / Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Αντί να τη βοηθήσει, έστηνε το άλλοθί του» - Επιμένει ότι τη χτύπησαν «οι ληστές»

Η μητέρα δύο παιδιών δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή - Η καταγγελία της στο παρελθόν και η μαρτυρία «κλειδί» από την ημέρα του άγριου ξυλοδαρμού της
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα»

Ελλάδα / Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα»

Ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε στίχους του Διονύση Σαββόπουλο από τον Άγγελο - Εξάγγελο, «γιατί αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής»
LIFO NEWSROOM
Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

Ελλάδα / Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

«Ίσως οι αφηγήσεις των πρώτων και νεανικών μας χρόνων που προλάβαμε να μοιραστούμε και σε έκαναν να με αποκαλείς την "καινούργια μου παιδική φίλη"», είπε η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
LIFO NEWSROOM
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ελλάδα / ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβαθμίζει τις κατηγορίες κατά του λογιστή της εγκληματικής οργάνωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις – Στοιχεία πολυτελείας, ακριβά ταξίδια και απολογίες για 12 ακόμα κατηγορούμενους
LIFO NEWSROOM
Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη - Χτυπήματα φέρει και ο 4χρονος γιος

Ελλάδα / Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη - Χτυπήματα φέρει και ο 4χρονος γιος

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο - Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»
LIFO NEWSROOM
Δημογραφικό και υπογεννητικότητα: Για 45 χρόνια έξι νομοί καταγράφουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις

Ελλάδα / Δημογραφικό και υπογεννητικότητα: Για 45 χρόνια έξι νομοί καταγράφουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις

Νέα ανάλυση αποκαλύπτει τις τεράστιες δημογραφικές ανισότητες στην Ελλάδα: έξι νομοί με 45 χρόνια περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, και μια χώρα που γερνά ταχύτερα από ποτέ
LIFO NEWSROOM
 
 