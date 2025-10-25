ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη - Χτυπήματα φέρει και ο 4χρονος γιος

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο - Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος που ξυλοκόπησε βάναυσα τη 40χρονη σύντροφό του, στο Κορωπί, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος. Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, χτυπήματα έφερε και ο 4χρονος γιος του ζευγαριού. Το παιδί φέρει χτυπήματα στο σωματάκι του με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μπήκε στη μέση για να προστατέψει τη μητέρα του.

Όλα έγιναν την Πέμπτη όταν ο 50χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία λέγοντας πως βρήκε τη γυναίκα αιμόφυρτη στο σπίτι. Οι αστυνομικοί φτάνοντας στο σημείο βρήκαν τον 4χρονο στην αυλή και μέσα στο σπίτι τη μητέρα αναίσθητη σε μια λίμνη αίματος και κοντά της το 8 μηνών βρέφος της. 

Νωρίτερα ο 50χρονος είχε ειδοποιήσει την ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού και φίλη της οικογένειας λέγοντάς της πως δεν μπορεί να εντοπίσει τη γυναίκα και τα παιδιά του. «Έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα από το αεροδρόμιο τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ», είπε αρχικά στους αστυνομικούς. 

Ωστόσο, μετά τη μαρτυρία του 4χρονου ο 50χρονος συνελήφθη. Το παιδί τους είπε ότι ο 50χρονος χτύπησε τη μητέρα του.

