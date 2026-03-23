Ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών: «Ανοίξτε τα στόματα» - Ένταση στην αίθουσα

Ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (23/3), η πολυαναμενόμενη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη Λάρισα η δίκη.

Η αίθουσα του συνεδριακού κέντρου όπου διεξάγεται η διαδικασία είναι κατάμεστη από συγγενείς των θυμάτων, δικηγόρους και εκπροσώπους του Τύπου, αλλά και τους 36 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 33 αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες.

Στις πρώτες θέσεις του ακροατηρίου κάθονται οι οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες μόλις αντίκρισαν έναν από τους κατηγορουμένους αντέδρασαν έντονα, φωνάζοντας: «Ανοίξτε τα στόματα», δημιουργώντας ένταση μέσα στην αίθουσα.

Οι δηλώσεις Ασλανίδη, Καρυστιανού και Πλακιά πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

Ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, προχώρησε σε δηλώσεις πριν εισέλθει στη δικαστική αίθουσα, ζητώντας μεταξύ άλλων την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

«Θα κάνουμε αίτημα να μπορούν τα ΜΜΕ να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο, γιατί μάθαμε πως σας έχουν απαγορέψει. Αυτή η δίκη ξεκινάει πολύ καθυστερημένα και με ανθρώπους που έπρεπε να είναι εδώ κατηγορούμενοι, όπως ο Καραμανλής, που σκότωσε τους ανθρώπους μας, (να λείπουν)», ανέφερε αρχικά σύμφωνα με το thestival.gr.

Στη συνέχεια ωστόσο, συμπλήρωσε πως δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τη Hellenic Train, αλλά ούτε για τα 28 παιδιά που απανθρακώθηκαν από τη φονική έκρηξη.

«Ξεκινάει η δίκη και δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση για τα αιτήματα εκταφής. Από εκεί και πέρα θέλει υπομονή, κουράγιο σε όλους τους γονείς και τους συγγενείς που είναι εδώ πέρα, σε αυτόν τον Γολγοθά. Σήμερα θα έρθουν εκατοντάδες λεωφορεία από όλη τη χώρα, ευχαριστούμε, θα είναι κινητήριος δύναμη», συμπλήρωσε.

«Δικαίωση θα ήταν να γύριζαν τα παιδιά πίσω. Εμείς θέλουμε την τιμωρία των ενόχων και είναι θλιβερό πως μετά από τρία χρόνια δεν είναι κανένας φυλακισμένος», κατέληξε.

Εκτός από τον Παύλο Ασλανίδη, μεταξύ των συγγενών των θυμάτων που προχώρησαν σε δηλώσεις πριν την έναρξη της δίκης, ήταν και η Μαρία Καρυστιανού.

«Δυστυχώς, έρχομαι με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Για τον θάνατο του παιδιού μου, που κάηκε ζωντανό, δεν έχει γίνει έρευνα, ούτε υπάρχει κατηγορούμενος» ανέφερε αρχικά, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχει «ούτε κατηγορητήριο για τη σύβαση 717» αλλά ούτε και κάθονται στο εδώλιο υψηλά ιστάμενοι.

«Το τραγικό είναι ότι μαζί με αυτούς είναι οι εκτελώντες τις εντολές τους, που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα και δεν έχουν καμία ασυλία. Δεν υπάρχει καλή πρόθεση για να αποκαλυφθούν όλοι οι ένοχοι. Εμείς, ως γονείς, καθόμαστε και βλέπουμε όλη αυτή την κοροϊδία. Θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε, να απαιτούμε την αλήθεια και να κάνουμε ό,τι πρέπει» συνέχισε.

«Εάν βρεθούν οι σωστοί δικαστές και γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, μπορεί να αποκαλυφθούν σημαντικά στοιχεία», κατέληξε.

Τέλος και ο Νίκος Πλακιάς, μιλώντας στις κάμερες δήλωσε χαρακτηριστικά πως «όλοι όσοι βρίσκονται σήμερα στο δικαστήριο να βρεθούν στη φυλακή. Κακώς βρισκόμαστε εμείς εδώ. Δεν ήρθαμε να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας, τα παιδιά μας δεν έκαναν κάτι. Δεν ήταν ένοχα για να τα αθωώσουμε. Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να δικάσω και θα δικάσω».

Ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη: Για κακούργημα οι 33 από τους 36 κατηγορούμενους

Το δυστύχημα στα Τέμπη σημειώθηκε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, όταν συγκρούστηκαν μετωπικά δύο αμαξοστοιχίες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, η πλειονότητα των οποίων 15 έως 25 ετών, και να τραυματιστούν εκατοντάδες.

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα βρεθούν 36 κατηγορούμενοι, με τους 33 εξ αυτών να παραπέμπονται σε βαθμό κακουργήματος.

Πρόκειται για στελέχη οργανισμών από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, με τα αδικήματα να είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: