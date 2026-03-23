ΕΛΛΑΔΑ
Δίκη για Τέμπη: Στην αίθουσα συγγενείς και δικηγόροι των θυμάτων - «Θέλουμε την τιμωρία των ενόχων»

Παύλος Ασλανίδης και Μαρία Καρυστιανού μεταξύ των συγγενών που έκαναν δηλώσεις πριν ξεκινήσει η δίκη

The LiFO team
Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας από τις πιο πολυαναμενόμενες και φορτισμένες δικαστικές διαδικασίες των τελευταίων ετών, καθώς ξεκινά η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε το πανελλήνιο -και όχι μόνο-, οι ευθύνες αναζητούνται πλέον στις αίθουσες της δικαιοσύνης, με τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν απαντήσεις, δικαίωση και την απόδοση ευθυνών.

Από το πρωί της Δευτέρας, συγγενείς των αδικοχαμένων παιδιών έχουν συγκεντρωθεί στη Λάρισα, όπου εκδικάζεται η υπόθεση, με βαρύ κλίμα συγκίνησης και προσμονής για την έναρξη της διαδικασίας.

Ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, προχώρησε σε δηλώσεις πριν εισέλθει στη δικαστική αίθουσα, ζητώντας μεταξύ άλλων την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Δίκη για Τέμπη - Ασλανίδης: «Ξεκινάει η δίκη και δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση για τα αιτήματα εκταφής»

«Θα κάνουμε αίτημα να μπορούν τα ΜΜΕ να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο, γιατί μάθαμε πως σας έχουν απαγορέψει. Αυτή η δίκη ξεκινάει πολύ καθυστερημένα και με ανθρώπους που έπρεπε να είναι εδώ κατηγορούμενοι, όπως ο Καραμανλής, που σκότωσε τους ανθρώπους μας, (να λείπουν)», ανέφερε αρχικά σύμφωνα με το thestival.gr.

Στη συνέχεια ωστόσο, συμπλήρωσε πως δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τη Hellenic Train, αλλά ούτε για τα 28 παιδιά που απανθρακώθηκαν από τη φονική έκρηξη.

«Ξεκινάει η δίκη και δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση για τα αιτήματα εκταφής. Από εκεί και πέρα θέλει υπομονή, κουράγιο σε όλους τους γονείς και τους συγγενείς που είναι εδώ πέρα, σε αυτόν τον Γολγοθά. Σήμερα θα έρθουν εκατοντάδες λεωφορεία από όλη τη χώρα, ευχαριστούμε, θα είναι κινητήριος δύναμη», συμπλήρωσε.

«Δικαίωση θα ήταν να γύριζαν τα παιδιά πίσω. Εμείς θέλουμε την τιμωρία των ενόχων και είναι θλιβερό πως μετά από τρία χρόνια δεν είναι κανένας φυλακισμένος», κατέληξε.

Δίκη για Τέμπη - Καρυστιανού: «Έρχομαι με πολύ χαμηλές προσδοκίες» 

Εκτός από τον Παύλο Ασλανίδη, μεταξύ των συγγενών των θυμάτων που προχώρησαν σε δηλώσεις πριν την έναρξη της δίκης, ήταν και η Μαρία Καρυστιανού.

«Δυστυχώς, έρχομαι με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Για τον θάνατο του παιδιού μου, που κάηκε ζωντανό, δεν έχει γίνει έρευνα, ούτε υπάρχει κατηγορούμενος» ανέφερε αρχικά, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχει «ούτε κατηγορητήριο για τη σύβαση 717» αλλά ούτε και κάθονται στο εδώλιο υψηλά ιστάμενοι. 

«Το τραγικό είναι ότι μαζί με αυτούς είναι οι εκτελώντες τις εντολές τους, που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα και δεν έχουν καμία ασυλία. Δεν υπάρχει καλή πρόθεση για να αποκαλυφθούν όλοι οι ένοχοι. Εμείς, ως γονείς, καθόμαστε και βλέπουμε όλη αυτή την κοροϊδία. Θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε, να απαιτούμε την αλήθεια και να κάνουμε ό,τι πρέπει» συνέχισε.

«Εάν βρεθούν οι σωστοί δικαστές και γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, μπορεί να αποκαλυφθούν σημαντικά στοιχεία», κατέληξε.

Ελλάδα

ΤΕΜΠΗ ΔΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ 36 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Ελλάδα / Ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη: Πάνω από 350 οι μάρτυρες - Για κακούργημα οι 33 από τους 36 κατηγορούμενους

Μεταξύ των κατηγορουμένων, είναι πρώην πρόεδροι και διοικητικά στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ και της Hellenic Train, υπάλληλοι του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών
THE LIFO TEAM
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Ελλάδα / Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού: «Δεν θέλουν να γίνει η δίκη για τα Τέμπη»

Οι καταγγελίες από Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Καρυστιανού και οι ανακοινώσεις από Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
THE LIFO TEAM

ΤΕΜΠΗ ΔΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ 36 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

Ελλάδα / Ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη: Πάνω από 350 οι μάρτυρες - Για κακούργημα οι 33 από τους 36 κατηγορούμενους

Μεταξύ των κατηγορουμένων, είναι πρώην πρόεδροι και διοικητικά στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ και της Hellenic Train, υπάλληλοι του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών
THE LIFO TEAM
