Τσατραφύλλιας: Ξεκινά η επιδείνωση του καιρού - Ιδιαίτερη προσοχή από τα ξημερώματα της Παρασκευής

Σε νέα ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, εν αναμονή της κακοκαιρίας που θα σημειωθεί τις επόμενες ώρες στη χώρα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, στη νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social, μιλά για την πρώτη φάση της κακοκαιρίας, κάνοντας λόγο για σημαντικές βροχοπτώσεις, οι οποίες το επόμενο 24ωρο θα φέρουν «μπόλικο νερό στα δυτικά».

Παράλληλα εφιστά την προσοχή των πολιτών σε αρκετές περιοχές από τα ξημερώματα της Παρασκευής και έπειτα, λόγω της ραγδαιότητας των έντονων φαινομένων που θα σημειωθούν.

Στη συνέχεια, εκτιμά ότι η επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία θα έρθει την Κυριακή, θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. «Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 μέχρι το απόγευμα σε: Κέρκυρα -Παξούς-Λευκάδα-Κεφαλονιά-Θεσπρωτία-Πρέβεζα. Αναμένονται μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του.

«Παράλληλα στις παραπάνω περιοχές δεν αποκλείονται και τοπικές θύελλες. (Νοτιάδες με ρίπες στα 80 km/h). Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα», συνεχίζει.

«Ραγδαιότητες (αρκετό νερό σε λίγο χρόνο) φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική. Θα επανέλθω για περισσότερα σχετικά με τη δεύτερη διαταραχή», καταλήγει.