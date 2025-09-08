Τροχαίο στον ΒΟΑΚ: 17χρονος ο οδηγός του φορτηγού

Ο νεαρός οδηγός του μοιραίου φορτηγού, στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Φόδελε το μεσημέρι της Δευτέρας (08/09) ήταν μόλις 17 χρόνων και τον ερχόμενο Νοέμβριο θα συμπλήρωνε τα 18ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με το Cretalive.

Γνωστοί του 17χρονου Γιώργου Τ. δήλωσαν σε τοπικά μέσα ότι επρόκειτο για ένα καλό και φιλότιμο παιδί, το οποίο ήδη, σύμφωνα με μαρτυρίες, βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση. Μάλιστα, το προσεχές χρονικό διάστημα ετοιμαζόταν να φοιτήσει σε Σχολή Εμποροπλοιάρχων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 112ο χιλιόμετρο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Φόδελε στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο. Ο 17χρονος οδηγός και μοναδικός επιβαίνων στο όχημα, ενώ κινούνταν στο οδόστρωμα φέρεται να πήγε πολύ δεξιά στην άκρη, στο ρύθρο των ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, σύμφωνα με το Cretalive.

Στην προσπάθειά του να επαναφέρει το φορτηγό στην πορεία του, έστριψε αριστερά, δυστυχώς όμως το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού στο εσωτερικό της καμπίνας.

Ευτυχώς, τη στιγμή εκείνη δεν ερχόταν κάποιο άλλο όχημα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο του δυστυχήματος εκτελούνται έργα και πιο συγκεκριμένα γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι το φορτηγό που οδηγούσε ο ανήλικος ανήκει σε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που χειρίζεται το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ Ηρακλείου ερευνώνται όλες οι πτυχές της τραγωδίας και οι επόμενες ενέργειες θα καθοριστούν σε συνεννόηση πάντα με την αρμόδια εισαγγελική αρχή.