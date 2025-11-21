Τροχαίο στο Παγκράτι: Πώς έγινε το δυστύχημα με τη νεκρή πεζή

Τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες συνέβη σήμερα (21/11) το απόγευμα το τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι με τη νεκρή πεζή, διερευνά η Τροχαία Αττικής.

Από τις πρώτες, μέχρι στιγμής, πληροφορίες για το τροχαίο στο Παγκράτι, στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, προκύπτει πως ένας εκ των οδηγών παραβίασε τη σειρά προτεραιότητας, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό της πεζής γυναίκας.

Συγκεκριμένα, ο 84χρονος οδηγός που κινείτο επί της οδού Νεοπτολέμου, παραβίασε την προτεραιότητα και συγκρούστηκε με νομίμως διερχόμενο όχημα από την οδό Ιλιάδος. Εν συνεχεία, έχασε τον έλεγχο και αφού παρέσυρε την πεζή που περνούσε από το σημείο με την ΑμεΑ κόρη της, στη συνέχεια προσέκρουσε σε σειρά από σταθμευμένα οχήματα, όπου ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Τροχαίο στο Παγκράτι: Δεν τραυματίστηκε η κόρη της 58χρονης

Ο 84χρονος οδηγός που κατείχε δίπλωμα, αναμένεται να συλληφθεί από την Τροχαία για την πρόκληση του θανατηφόρου δυστυχήματος, με την προανάκριση για τις συνθήκες του τραγικού τροχαίου να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η 58χρονη που έχασε τη ζωή της ήταν μητέρα ενός ΑμεΑ κοριτσιού που αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα και βρισκόταν μαζί της, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Το κορίτσι το φρόντιζε μόνο η μητέρα του, καθώς είχε πεθάνει και ο πατέρας της, ενώ προσωρινά οι άντρες της Τροχαίας την έχουν μεταφέρει στο Τμήμα για προστασία και συμπαράσταση από ψυχολόγο. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τη μεταφορά της σε κάποιο ίδρυμα.