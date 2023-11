Τροχαία δυστυχήματα: 3 ελληνικές περιφέρειες στις πιο θανατηφόρες στην ΕΕ

Συνολικά 19.917 θάνατοι σημειώθηκαν το 2021 στους δρόμους της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία για τα τροχαία δυστυχήματα του 2021, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Αριθμός που αντιστοιχεί σε 45 θανάτους από τροχαία ανά ένα εκατομμύριο κατοίκων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2021 τρεις ελληνικές περιφέρειες κατατάσσονται στις πλέον θανατηφόρες σε τροχαία δυστυχήματα στην ΕΕ. Αυτές είναι η Πελοπόννησος (109), το Βόρειο Αιγαίο (103) και η Στερεά Ελλάδα (89).

Έχει πάντως ιδιαίτερη σημασία πως τα στοιχεία αφορούν το 2021, χρονιά που κατά τόπους ίσχυαν ακόμα απαγορεύσεις και περιορισμοί μετακινήσεων λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού. Η περιφέρεια στην ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα ήταν το Severozapaden στη βορειοδυτική Βουλγαρία (133).

Συνολικά, υπήρχαν 20 περιφέρειες της ΕΕ με τουλάχιστον 80 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους. Αυτές οι περιοχές βρίσκονταν κυρίως στη Ρουμανία (έξι περιφέρειες), τη Βουλγαρία (τρεις περιφέρειες) και στην Ελλάδα, οι τρεις περιφέρειες, που προαναφέρθηκαν. Ακολουθούν η Κροατία, η Πολωνία και η Πορτογαλία με δύο περιφέρειες η καθεμία, με τις υπόλοιπες περιοχές να βρίσκονται σε Βέλγιο και Ιταλία.

Μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων καταγράφηκαν σε αγροτικές περιοχές, ενώ οι αστικές περιοχές και οι πρωτεύουσες έτειναν να αναφέρουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά.

Τα χαμηλότερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων καταγράφηκαν σε αστικές περιοχές, όπως οι Βρυξέλλες με 7 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους, η Βιέννη (8), η Στοκχόλμη και η Βρέμη (9).

🚗🛑 In 2021, there were 19 917 road fatalities on EU roads, equivalent to 45 road fatalities per million inhabitants.

Highest: 🇫🇷Guadeloupe (159), 🇧🇬Severozapaden (133) & 🇫🇷Guyane (120)

No road deaths: 🇮🇹 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste & 🇪🇸Ciudad de Ceuta https://t.co/LLQNhye6aO pic.twitter.com/Hey8oBPNqr